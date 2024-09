Barra de Junior, luego del segundo gol de Marino, arremete contra hinchada de @nacionaloficial en tribuna Norte del Atanasio Girardot. Luego el desenlace es nefasto. Esto no es fútbol!

Parece que cada vez más, el afán es volver la fiesta del fútbol en una pelea, misma que traspasó las redes sociales y fue llevada a la vida real. Se habla de heridos, atención médica y peleas no solo en el estadio, sino a los alrededores del escenario deportivo de Medellín.

Lastimosamente, los actos bochornosos se vieron entre hinchas de Junior de Barranquilla y Atlético Nacional. Se sabía que era un partido ‘prime’ del FPC y siempre es un enfrentamiento cargado de polémica y discusiones. Se aumenta la vigilancia y la seguridad por este tipo de eventos, pero eso parece ser insuficiente, pues la autoridad no pudo detener la avalancha de violencia.

