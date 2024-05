Este domingo 26 de mayo se disputará el encuentro entre Once Caldas y Deportes Tolima por los cuadrangulares semifinales de la Liga BetPlay Dimayor 2024-I. Dimayor confirmó el cambio de horario para el encuentro, desatando la furia del entrenador del plantel Pijao, David González.

El Grupo B de los cuadrangulares semifinales de la Liga BetPlay Dimayor 22024-I está al rojo vivo y este domingo se juegan los partidos entre Independiente Santa Fe contra La Equidad, y Once Caldas ante Deportes Tolima. El primer encuentro estaba pautado inicialmente a las 5 pm, mientras que el segundo a las 7:45 pm. No obstante, al haber incidencia entre los resultados, Dimayor decidió que ambos partidos se jugarán a las 6 pm.

La decisión de la liga no parece haber caído nada bien al entrenador de Deportes Tolima. David González, en la conferencia de prensa previa al encuentro ante Once Caldas, se quejó por el cambio de horario. Esto ya que, en caso de haber triunfo de Santa Fe, Once Caldas hubiera jugado ya matemáticamente eliminado.

“No tiene sentido. Es una situación exactamente igual a la del semestre pasado. Nosotros teníamos 12 puntos, jugábamos con Águilas y Junior jugaba con Cali después y pudo jugar con un resultado sabiendo que nosotros habíamos perdido y que si ellos ganaban, se ponían con la posibilidad de clasificar en Barranquilla. Ahora es la misma cosa. No entiendo, le dejo eso a los directivos, a que ellos sean los que juzguen, pero desde la parte deportiva, me parece una falta de respeto hacer de las reglas lo que se les antoje” dijo el DT.

David González (VizzorImage / Joan Stiven Orjuela / Contribuidor)

David González sin margen de error

Deportes Tolima está obligado a ganar este domingo si desea aspirar al boleto a la final. “Desde el inicio de torneo, con esa derrota en Bogotá, que nos quedamos con el sabor de que merecíamos más, de ahí en adelante, todo tenía que ser victoria y ese partido en Bogotá con Equidad fue un vuelco total, de la manera en que se dio, lo que significó anímicamente. En el otro partido con Equidad se vio un equipo que controla el partido casi los 90 minutos y eso es lo que esperamos hacer en los dos partidos que quedan“.

Teniendo el último encuentro como local ante Santa Fe, los Pijaos dependen de sí mismos para ir a la final. “Las cosas se dicen y hay quienes lo toman de una manera u otra. Si seguimos por este camino que traemos, ganando el partido en Manizales, dependemos de nosotros mismos, nosotros ganando los dos partidos estamos en la final, como lo pensamos en algún momento y es nuestro objetivo“.