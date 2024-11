Estos jugadores habrían sido regañados por el DT de Colombia después de la derrota contra Uruguay

En 102 minutos de juego, la Selección Colombia pasó de tener una victoria histórica o lograr un empate heroico a sufrir una derrota contra Uruguay que dejó molesto al entrenador Néstor Lorenzo. Incluso, salieron a la luz los nombres de los jugadores que habrían sido regañados tras el partido del 15 de noviembre.

El reglamento de la FIFA para las Eliminatorias Sudamericanas al Mundial 2026 determina que los jugadores que acumulen dos tarjetas amarillas durante la competición serán sancionados con un partido de suspensión. Este sería el principal motivo para el supuesto regaño del DT de Colombia.

La selección colombiana saltó a la cancha del estadio Centenario en búsqueda de un triunfo que no se daba como visitante contra Uruguay hace 51 años y ocho jugadores corrían el peligro de perderse el partido frente a Ecuador si recibían una amonestación en este encuentro.

A priori, parecía una buena noticia, pero… Camilo Vargas, Daniel Muñoz, Carlos Cuesta, Johan Mojica, Kevin Castaño, Jhon Arias, Jorge Carrascal y Luis Díaz, no vieron la tarjeta amarilla en la derrota 3-2 contra Uruguay y, aunque están disponibles para jugar vs. Ecuador el martes 19 de noviembre a las 6:00 P.M, algunos de ellos habrían sido regañados.

Salió a la luz el regaño que el DT de Colombia habría hecho por la derrota vs. Uruguay

Lorenzo en el partido Uruguay vs. Colombia. (Foto: Getty Images)

“Hay un conato de bronca con la gente que tiene tarjeta amarilla porque no hacen lo que tienen que hacer adentro de una cancha porque tienen en la cabeza que están condicionados con una tarjeta amarilla y hubo regaño con eso. Un ejemplo, saca Uruguay del medio, la pelota va para un costado y Arias camina, lo mira y no va a hacer falta. Muñoz va contra el costado y no hace falta. No sé si en el subconsciente está que se pierden el partido contra Brasil o pierden el puesto o lo que sea. Lo que sí es que hay problemas con lo de las tarjetas amarillas, que no meten lo que tienen que meter“, reveló el periodista Adrián Magnoli en el canal de YouTube ‘MecaTV’.

Estos jugadores habrían sido regañados tras perder contra Uruguay

Luego de darse a conocer la versión de Magnoli, y por los jugadores que vieron minutos en la derrota contra Uruguay salvo Camilo Vargas que fue una de las figuras de la Tricolor, los jugadores que habrían sido regañados tras perder frente al equipo uruguayo por estar pensando en no recibir una tarjeta amarilla serían: Daniel Muñoz , Johan Mojica, Jhon Arias y Luis Díaz . ¿Cómo les fue en el partido? A Muñoz y Mojica les dieron de calificación 6.3 y 6.6 puntos, respectivamente; mientras que Arias y ‘Lucho’ Díaz recibieron 6.9 y 7 puntos, según el portal SofaScore.