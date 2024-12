David González sufrió un nuevo golpe en su corta carrera como entrenador, después de perder la final de la Liga Colombiana con el Deportes Tolima ante Atlético Nacional, definición por la que recibió muchos cuestionamientos, esto debido al planteamiento que hizo en el Atanasio Girardot, especialmente en el primer tiempo.

Tras la derrota, uno de los temas en los que había más expectativa sobre el entrenador antioqueño, era qué pasaría con su futuro, esto debido a que en un momento dijo que si no clasificaba a la final, se iba del Tolima, por lo que se generó especulaciones por perder el título, pero el propio entrenador acabó con los rumores.

Después de terminar la final, David habló ante los medios de comunicación, allí informó que seguirá siendo el entrenador de Deportes Tolima en el 2025, en donde el objetivo continuará siendo salir campeón, pero también conseguir la clasificación a la fase de grupos de la Copa Libertadores, torneo en el que participará desde la segunda fase.

“Es normal sentirnos así, todos queremos ganar. Si lo hubiéramos hecho, la tristeza estaría del otro lado. Decirle a la gente, que estamos con todas las ganas de que este proyecto de frutos, es decir títulos. Ser protagonistas y pelear el paso a la final se convierte en una costumbre para este equipo, es nuestro estándar como cuerpo técnico. Intentaremos otra vez”, dijo González.

David González, técnico del Deportes Tolima en la Liga BetPlay DIMAYOR II 2024. Foto: VizzorImage / Juan Camilo Urrego.

Quién después agregó: “Es el fin de un pequeño proceso, de los 15 meses que llevó, porque en este fin de año varios jugadores terminan contrato, unos continuarán, otros no, entonces será un grupo y una energía distinta. Siempre con la firme intención de volver a pelear, acá estaremos en algún momento celebrando”, sentenció.

¿Cuáles jugadores saldrán del Tolima?

Hasta el momento, el Tolima no ha informado cuáles jugadores no seguirán en el equipo para el 2025, pero de manera extraoficial, se conoció que los primeros jugadores que no seguirán el cuadro ‘Pijao’, son el portero Juan Camilo Chaverra, el volante Eduardo Sosa y el atacante Facundo Boné, lista que aumentará en los próximos días.

