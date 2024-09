Junior de Barranquilla vive momentos agitados en las últimas semanas, tras la salida del entrenador Arturo Reyes y la llegada de César Farías, esto debido a los pésimos resultados que ha venido presentando el equipo en el campeonato colombiano, pero especialmente por la dolorosa eliminación de la Copa Libertadores.

El debut de Farías no fue el mejor con el cuadro ‘tiburón’, ya que perdió ante el Deportivo Independiente Medellín por 2-0 en el juego de ida de los octavos de final de la Copa Colombia, razón por la que los hinchas ya no culpan al entrenador de turno, sino que apuntan fuertemente a los futbolistas y su pésimo rendimiento.

Denuncian indisciplina en el Junior

En medio del mal momento que vive el ‘rojiblanco’, el periodista José Hugo Illera contó, por medio de un video, que en el interior del equipo se estarían presentando actos de indisciplina, específicamente con un jugador que se la pasaría de fiesta hasta las 6 y 8 de la mañana, situación que no cayó nada bien en la afición.

Illera no quiso revelar el nombre del jugador, aunque dejó la puerta abierta para poder contarlo en las próximas horas, ya que espera tener más pruebas para decirlo, aunque en plena transmisión, desde el club le preguntaron quién era el futbolista del que estaba hablando.

Atlético Junior e Independiente Santa Fe por la fecha 8 de la Liga BetPlay DIMAYOR II 2024. Foto: VizzorImage / Jesús Rico.

“Un jugador que anda desordenadito, no puedo decir el nombre, porque la persona que me lo dijo me mostró para que lo viera por una vez… el muchacho anda desordenadito, no es Vélez. El jugador farras de 6 a 8 de la mañana, no fue un día a entrenar”, contó el periodista sobre un suceso que se ha hecho habitual en el club barranquillero.

Los actos de indisciplina en el Junior

Y es que son varios los sucesos de indisciplina que se han presentado en los últimos años en el Junior, en donde algunos de los más recordados fue el del jugador Ómar Abornoz, quien fue visto de fiesta en una residencia, pero el más escandaloso fue el de Luis ‘El Chino’ Sandoval, quien llegó borracho al entrenamiento y el club terminó echándolo.

