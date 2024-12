La final entre el Deportes Tolima y Atlético Nacional terminó igualada, pero quedó debiendo en lo futbolístico, debido a que son dos de los equipos que mejor juego muestran en el fútbol colombiano, es por esto que muchos quedaron decepcionados y lo más llamativo fue el desencuentro que se vio en los últimos minutos.

El momento controversial se dio cuando el entrenador del ‘Pijao’, David González, le dijo algunas palabras al delantero del ‘verde’, Alfredo Morelos, al momento en el que el atacante iba a entrar a la cancha, provocación que sacó de sus cabales al jugador, el cual de inmediato salió a atacar al técnico, lo que generó que se diera un tumulto entre los dos equipos.

Sobre el tema, hasta el momento no se había conocido lo que González le dijo a Morelos, ya que ninguno de los dos protagonistas quiso revelarlo, pero en las redes sociales se ha especulado, en donde la mayoría aseguran que tuvo que haber sido algo personal de Alfredo, teniendo en cuenta que el atacante se ha visto inmiscuido en muchas polémicas.

Pues el periodista Juan Felipe Cadavid, contó en el programa ‘El Pulso del Fútbol’, que desde el interior de Nacional le contaron qué David González le dijo “borracho” a Alfredo Morelos, palabra que disgustó al atacante y por las que después terminó amenazando al entrenador del ‘Pijao’.

David González, técnico de Deportes Tolima ante Atlético Nacional por la Liga BetPlay DIMAYOR II 2024. Foto: VizzorImage / Joan Orjuela.

Las disculpas de David González

Después de que terminara el partido, que fue el primer sorbo de la final de la Liga Colombiana, el técnico David González habló en rueda de prensa ante los medios de comunicación sobre lo ocurrido con Alfredo Morelos, en donde se excusó por su actuar, ofreció disculpas, las cuales no fueron recibidas por parte del atacante del ‘verdolaga’.

“Sobre el final del partido estaban las emociones demasiado altas. Me vi incluido en un alegato. Perdí un poco el temperamento y la cabeza. Es algo que no me había pasado desde que soy técnico. Fue un momento como de volver a ser el jugador que era. La verdad es que me siento apenado. No lo debí haber hecho, pero no tuve control”, dijo David.

