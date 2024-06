El mercado de transferencias del fútbol colombiano se sigue moviendo, con las llegadas y salidas de jugadores en los diferentes equipos, dos de los equipos de los que se espera conformen buenas plantillas y sean protagonistas en el segundo semestre, son América de Cali y Deportes Tolima, clubes que están obligados a ir por el título.

El cuadro ‘escarlata’ no ha anunciado hasta el momento muchas incorporaciones, pero sí varias salidas, uno de los jugadores que no seguirá en el equipo, es el talentoso atacante Andrés Sarmiento, futbolistas que es muy querido por la afición, pero que no tuvo mucha continuidad en el último semestre, por lo que tendría decido salir el club.

Andrés Sarmiento podría llegar al Deportes Tolima

A pesar de deseo del entrenador Jorge ‘El Polilla’ Da Silva de que Sarmiento siga en América, el futbolista tomó la radical decisión de que no quiere continuar en el equipo, es por esto que el jugador y su empresario ya estarían buscando nuevas posibilidades para poder encontrar un nuevo destino, en donde seguir en el fútbol colombiano es una de las opciones.

Inicialmente, se aseguró que el Deportivo Pasto estaría negociando con América por Andrés, pero en las últimas horas, el periodista Juan David Alvis, indicó por medio de su cuenta de X, que el empresario del futbolista lo ofreció al Deportes Tolima, club que analizaría la propuesta, aunque la dirigencia pretende primero definir las salidas.

Foto: X.

El malestar de Jorge da Silva con Andrés Sarmiento

Sobre el tema Sarmiento, el entrenador ‘Polilla’ Da Silva, indicó ante los medios de comunicación, que le insistió a Andrés para que se quedara en el club, pero ante la negativa del jugador, le abrió la puerta a su salida, por lo que el futbolista no viajó a Santa Elena, Cerrito, lugar en el que el quipo viajó a continuar e intensificar la pretemporada.

“Andrés yo creo por lo que hemos hablado en los últimos días que seguramente se va a ir porque se mantiene en la postura de cambiar y yo no quiero tener en América jugadores que no quieran estar, quiero que el plantel definitivo que se quede sean todos jugadores convencidos y quieran realmente estar”, expresó Jorge.