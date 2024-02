Deportivo Cali venció el viernes a Atlético Nacional, hecho que generó más molestia en los aficionados ‘verdolagas’, quienes vienen de tener varios inconvenientes con los directivos. Esta vez también fueron noticia luego de que un aficionado ingresara a la rueda de prensa del entrenador John Bodmer, lo insultara y le reclamara por los malos resultados.

El hincha fue sacado de la sala de prensa y multado por las autoridades competentes, sin embargo, surgieron varias preguntas a nivel logístico, cómo ingresó el aficionado, por qué nadie lo detuvo, etc. El Deportivo Cali se pronunció en redes sociales y rechazó este tipo de actos, además, explicó cómo se dio todo.

Vea también: Hinchas de Santa Fe y Pereira se unieron antes del partido

Comunicado del Deportivo Cali

“En primer lugar, rechazamos categóricamente los hechos ocurridos durante la rueda de prensa del club Atlético Nacional. Para nuestra asociación es inaceptable todo acto de violencia, agresión verbal, física o psicológica que afecte el espectáculo deportivo o atente contra sus protagonistas”, inicia diciendo el comunicado.

Luego explicó cómo se dio todo y aseguró que hubo agresión por parte del hincha en contra de una mujer encargada de la logística: “Cabe aclarar que el hincha de Atletico Nacional ingresó de manera violenta a la sala de prensa de nuestro estadio, agrediendo a la mujer del servicio logístico. La persona fue identificada e individualizada por parte del Deportivo Cali en colaboración con la empresa logística y la Policía Nacional a quien dejamos a disposición para la aplicación del Código Nacional de Policía para las sanciones correspondientes (sic)”, expresó el club.

El hincha dio la versión de lo ocurrido

“Soy la persona involucrada en los acontecimientos de la rueda de prensa del partido Nacional contra Cali. En primera medida quiero aclarar que el comunicado de Deportivo Cali es completamente falso. En ningún momento agredí a una persona y menos a una mujer, físicamente. Pueden revisar las cámaras que para eso están”, indicó Arenas.

Quien después agregó: “Lo de ayer fue producto de la ira. Algo que uno lleva guardado desde hace mucho tiempo. No fueron las palabras más correctas, pero era algo que se tenía que decir y es lo que sentimos toda la hinchada por el mal manejo que le están dando a Nacional desde hace mucho tiempo. No aguantamos más y todo el mundo me ha hecho saber que hablé por todos y gracias a las personas que me han apoyado y se han preocupado por mí”.