Las imágenes deparaban lo peor y solo pudo estar menos de 25 minutos en cancha. Gonzalo Lencina sufrió un golpe tan duro en la victoria de Deportivo Pereira vs. Alianza FC 1 a 2 por la sexta fecha de la Liga Colombiana I-2024 que tuvo que viajar en silla de ruedas. Ya se confirmó la gravedad de su lesión y esto representó un duro golpe para el árbitro Wilmar Roldán. ¿El motivo?

Roldán venía lejos de la acción porque Lencina recibió un pase filtrado y quedó solo frente al arco. El arquero Jaime Mora salió a toda máquina y luego de desviar el balón le dio un golpe tan duro al delantero del Pereira que lo sacó del partido. ¿Qué hizo el árbitro del encuentro? Un gesto que había sido un choque entre ambos jugadores, no le sacó tarjeta amarilla al portero y el VAR (Video Asistencia Arbitral por sus siglas en inglés) tampoco lo llamó para revisar la jugada.

Van seis fechas de la Liga Colombiana I-2024 y Wilmar Roldán no pasa por su mejor momento, es normal. Considerado por muchos como el mejor árbitro de Colombia, el juez dejó pasar una clara expulsión por un pisotón en contra a David Mackálister Silva en la final de vuelta de la Superliga entre Millonarios y Junior de Barranquilla. Ahora, el árbitro volvió a fallar y le sucedió lo de la grave lesión de Gonzalo Lencina.

El primer parte médico ya deparaba malas noticias. “El diagnóstico inicial de Gonzalo Lencina es una lesión ligamentaria de rodilla a confirmar hoy (12 de febrero de 2024) mismo por medio de resonancia magnética. Después de las valoraciones necesarias, se podrá saber el procedimiento a seguir”, publicó el Deportivo Pereira en su cuenta oficial de X y el duro golpe para Wilmar Roldán estaba por llegar.

La no expulsión de Wilmar Roldán al arquero Jaime Mora por la brutal patada a Lencina llegó al análisis de Javier Hernández Bonnet, de Gol Caracol, quien no dudó en decir que “Roldán cometió la embarrada de las embarradas en la fecha que pasó. Él no vio la falta. Y como lo hemos dicho, Roldán tiene un reglamento para los partidos de casa y otro para los partido fuera de casa, para los internacionales. Este tema preocupa. No hay unificación de conceptos”.

Duro golpe para Roldán: Se confirmó la gravedad de la lesión de Lencina

Como si algo más le faltara a a Wilmar Roldán luego de quedar expuesto tras otro grave error, llegó un duro golpe al confirmarse la gravedad de la lesión del delantero argentino. “Lencina presenta ruptura de ligamento cruzado anterior y esguince de ligamento colateral medial de su rodilla derecha. En los próximos días se realizará cirugía y entrará a incapacidad aproximada”, fue el parte médico oficial de Deportivo Pereira.

Roldán no fue preseleccionado para el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026

Todo apuntaba a que sería uno de los representantes del arbitraje colombiano en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026, pero la FIFA tomó una drástica decisión y determinó que Wilmar Roldán no estuviera en la primera lista de árbitros preseleccionados para la próxima Copa del Mundo. Quienes sí estuvieron en la preselección fueron los árbitros Andrés Rojas y John Ospina.