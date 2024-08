En rueda de prensa, el portero de Boca Juniors, Sergio Romero, quien no pudo atajar ningún penalti de la tanda, se fue contra Wilmar Roldán y prácticamente lo acusó de localista. Haciendo un recuento en el partido, el primer gol de Cruzeiro fue legal, en el segundo hay polémica por un balón que tentativamente había salido de la cancha. La expulsión de Advíncula fue válida e incluso, la anotación de Milton Giménez dejaría ver que había un toque con la mano antes del remate para el descuento. Juzguen ustedes.

Luego, el partido fue picante. Con 10 jugadores, Boca Juniors lo intentó y marcó el gol que le permitió empatar la serie 2-2 y forzar los penaltis en el Estadio Mineirao. La anotación de Milton Giménez permitió que Cruzeiro no pudiera definir la serie en los 180 minutos y llegaron los penaltis, donde los brasileños ganaron 5-4 y ahora van contra Libertad de Paraguay.

