El récord de Wilmar Roldán que lo destaca como uno de los mejores árbitros del mundo

Wilmar Roldán, el árbitro más reconocido del fútbol colombiano, volvió a la escena en la Conmebol y fue el encargado de dirigir el partido de la Selección Bolivia contra Venezuela en el Estadio Municipal de El Alto, por la séptima fecha de las Eliminatorias Conmebol rumbo al Mundial 2026. Los bolivianos le pasaron por encima a la ‘Vinotinto’ y ganaron 4-0.

El árbitro colombiano, que para muchos es el mejor de Colombia, gracias a este partido en Bolivia, obtuvo un récord que lo destaca en Sudamérica y lo coloca entre los mejores del mundo. Wilmar Roldán es muy reconocido en la Conmebol, que le permite hacerse cargo de partidos claves en Copa Libertadores, Copa Sudamericana, Copa América y Eliminatorias.

Nada más ni nada menos, Wilmar Roldán se convirtió en el árbitro con más partidos dirigidos en la historia de las Eliminatorias Conmebol. Bolivia vs. Venezuela fue su juego número 20 en esta competición, quedando en lo más alto y superando a su compatriota Óscar Julián Ruiz, quien tuvo 19 compromisos bajo su mando.

Wilmar Roldán, árbitro colombiano. (Photo by Ricardo Moreira/Getty Images)

Con 44 años, Wilmar Roldán permanece activo en las actividades con la Conmebol y seguramente apuntará al Mundial 2026 y adjuntar tres Copas del Mundo en su trayectoria, pues estuvo en Brasil 2014 (México vs. Camerún y Corea del Sur vs. Argelia) y Rusia 2018 (Túnez vs. Inglaterra y Arabia Saudita vs. Egipto).

ver también Polémico penal que pitó Wilmar Roldán en Bolivia vs. Venezuela

Wilmar Roldán entre los mejores árbitros del mundo

Tras Wilmar Roldán y Óscar Julián Ruiz, sigue Héctor Baldassi de Argentina, con 18 partidos dirigidos en Eliminatorias, el brasileño Marcio Rezende con 17 y el argentino Horacio Elizondo con 15 compromisos. Esta cantidad habla de la calidad y experiencia de cada uno de ellos para soportar jerarquías y presiones de este tipo de enfrentamientos en Sudamérica.

Publicidad

Publicidad

Se podría decir que es un récord obtenido con altura, pues el partido se disputó en El Alto, un estadio situado a 4.150 metros sobre el nivel del mar, en una de las zonas más altas del mundo. Bolivia decidió llevar a Venezuela a este lugar y pudo perfeccionar su plan para meterse en la pelea por un cupo al Mundial 2026. De esta manera, los bolivianos se alistan para rematar de mejor manera el calendario de 2024, recibirán a Colombia en octubre y Paraguay en noviembre, mientras que visitará a Chile, Argentina y Ecuador.