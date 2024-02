Eduardo Luis es uno de los narradores más carismáticos del país, esto debido a su creatividad a la hora de las transmisiones de cada uno de los partidos, es por esto que se ha ganado el aprecio de los seguidores del fútbol en Colombia, ganándose un reconocimiento que lo ha hecho ser uno de los periodistas principales del canal Win Sports.

En una entrevista para el diario El Espectador, Eduardo habló de varios temas, de lo que es y ha sido su carrera periodística, pero también se atrevió a hablar sobre la política del país, allí cuestionó el actuar de algunos políticos y lamentó que se ha usado a Bogotá como el trampolín para poder llegar a la presidencia y no se ha trabajado por la ciudad.

Además, le consultaron sobre si en algún momento le ofrecieron o le gustaría meterse al mundo de la política, a lo que aseguró que sí lo tiene pensado, debido a que le gusta servirle a la gente, por lo que espera hacerlo en algún momento, tanto que confesó que desea llegar a ser presidente de la república.

La confesión de Eduardo Luis

“Ojalá que el día que me meta a la política no tenga problemas económicos. Me gustaría ser presidente de la República, pero eso no es tan simple. De hecho, nosotros no tenemos credibilidad. Casi todos los que somos de los medios y que nos metemos a la política nos quemamos, casi todos. Sé que hay excepciones, pero en general la gente no nos cree y los entiendo. No los culpo, pero me gustaría servir. Obvio, uno tiene que hacer el camino, llegará su momento. No es ahora. Estoy enfocado en otras cosas profesionales, pero no niego que me gusta”, contó Eduardo.

¿En qué programas de Win Sports está Eduardo Luis?

Además de narrar algunos de los partidos más importantes de cada jornada de la Liga Colombiana, Eduardo Luis se ha encargado de conducir el programa ‘Saque Largo’, el cual es transmitido todas las tardes por la señal básica del canal deportivo, en donde debate con otros panelistas de manera muy acalorada.

