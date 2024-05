Edwin Cardona se va del América de Cali y comienza a mirar nuevos destinos para su carrera deportiva. No le fue bien en su paso por el gigante del Valle del Cauca, pero su destino no estaría lejos del fútbol colombiano. Su trayectoria y grandísimo talento lo colocan en la órbita de varios equipos que necesitan talento y cambios de ritmo en la zona ofensiva.

Es casi un hecho y solo falta que se haga oficial. Varias fuentes de América de Cali confirman que Edwin Cardona no seguirá en el equipo para el segundo semestre de 2024. Su paso por el club ‘Escarlata’ fue sin pena, ni gloria. Volvió a Colombia con el objetivo de recuperar su nivel y entrar nuevamente en el radar de la Selección Colombia, pero las cosas han sido diferentes y más bien se ha alejado de la ‘Tricolor’.

Sin las metas cumplidas en América de Cali, Edwin Cardona prefiere mirar otros rumbos para su carrera. ¿Junior de Barranquilla? ¿Santa Fe? ¿Millonarios? ¿Atlético Nacional? ¿El exterior? Uno de ellos parece tener la ventaja para firmar al volante colombiano en el próximo mercado de pases.

Si se hace oficial la salida de Cardona de América, parece que Atlético Nacional tendría cierta ventaja en el camino por contratarlo. Hay varias razones que lo acercan al grande paisa, club en el que estuvo por última vez en el año 2014, siendo campeón de la Liga I-2014 bajo el mando del técnico Juan Carlos Osorio.

Macnelly Torres pide el regreso de Cardona a Atlético Nacional

En las últimas horas, Macnelly Torres, una voz autorizada de Atlético Nacional, hizo énfasis a un posible regreso de Edwin Cardona al club. En diálogo con Win Sports, el 10 confirmó que sería el jugador ideal para reforzar el ataque del equipo verde desde el segundo semestre de 2024.

“Yo traería un número diez clásico, antiguo o como le quieran decir. Eso es parte del ADN de Nacional. (Edwin) Cardona es de la casa, es hecho en Nacional, quiere al equipo y es un diez clásico, que, sin ningún problema, estaría bien en Nacional. Hoy está más maduro, tiene experiencia internacional y partidos con la Selección Colombia”, dijo Macnelly Torres en Win Sports.

El deseo de Cardona es volver a Nacional

“La idea siempre está, el sueño siempre está. Dios quiera que se pueda dar la oportunidad, me encantaría. No he tenido conversaciones con nadie. Ojalá Dios quiera que se pueda dar la oportunidad de volver. Esperar terminar acá y ver qué opciones puedo tener para tomar la mejor decisión. Nacional siempre va a ser una de las mejores decisiones de mi vida porque siempre he querido volver al club que me vio nacer”, dijo Cardona en mayo de 2023 en ESPN.

Nuevos rumbos en Atlético Nacional, ¿Cabe Cardona?

Con Sebastián Arango Botero en la presidencia, Atlético Nacional inicia una reestructuración pensando en volver a la pelea por los títulos. Pablo Repetto tiene todo el panorama y autorización para armar un equipo competitivo y con Edwin Cardona libre, puede ser posibilidad para darle relevo a Pablo Ceppelini por el interior.

Vale resaltar que Edwin Cardona llegó al América de Cali a préstamo desde Racing de Argentina. Hace un año, ambos equipos llegaron a un acuerdo para que el volante pudiera seguir su carrera en Colombia. El equipo vallecaucano tenía una opción de compra para quedarse con su ficha, pero no se hará efectiva. ¿Llegó el momento de volver a Nacional?