Independiente Santa Fe y Millonarios disputarán el clásico bogotano por la fecha 15 de la Liga Colombiana II-2024, compromiso que llama mucho la atención, debido a que son dos de los equipos que están en el grupo de los ocho y que son candidatos a estar en la definición por el título del campeonato.

Para este compromiso, se espera que ambos equipos utilicen lo mejor de su plantilla, teniendo en cuenta que no solamente se jugarán el prestigio de ganar un clásico, sino que también es muy importante en las aspiraciones de clasificación, ya que si Millonarios se queda con los tres puntos, quedaría muy cerca de asegurar su cupo en los ocho, mientras si lo gana el ‘León’, asegura su lugar.

El jugador que se retirará en el clásico Santa Fe vs. Millonarios

En la previa al compromiso, la directiva de Independiente Santa Fe le realizará un homenaje al futbolista Juan Daniel Roa, quien a sus 33 años no seguirá jugando al fútbol profesional, después de tener una gran trayectoria en el fútbol colombiano, especialmente en el cuadro ‘cardenal’, club en el que es ídolo y consiguió varios títulos.

En total son ocho los trofeos que levantó Roa con la camiseta de Santa Fe, tres de la Liga Colombiana, tres Superliga Colombiana, una Copa Sudamericana y una Suruga Bank, convirtiéndose en uno de los jugadores más ganadores e importantes en la historia del equipo ‘rojo’ de la capital de la república.

Juan Daniel Roa con Santa Fe festeja ante Atletico Nacional por la Liga Postobón II 2014. Foto / VizzorImage / Felipe Caicedo.

¿Por qué se retira Juan Daniel Roa?

En una entrevista para el programa ‘Blog Deportivo’, Juan Daniel contó que su retiro a los 33 años se da por problemas de salud que presentó, ya que tuvo una grave lesión en la cadera, inconveniente del que por fortuna ya se encuentra recuperado, pero por el que es muy difícil encontrar equipo, ya que hay un alto riesgo de nuevamente lesiones.

“Fue difícil por tener 33 años y tener una carrera futbolística muy buena, pero por temas de salud, tomé la decisión de hacer mi retiro de forma oficial. Tuve un reemplazo total de cadera derecha, pude volver a jugar, pero conseguir trabajo es muy difícil porque se vuelve un riesgo laboral para cualquier equipo”, dijo Roa, que se está preparando para ser entrenador.

Quien confesó que los problemas con la cadera han reaparecido: “Lo otro es que comenzó a molestarme la cadera izquierda, obviamente, uno no tiene que ser un sabio y soy consciente de que terminó un ciclo, es un tema de salud y por eso me decidí a retirarme. Fue un duelo porque es un proceso que no viene de hace un mes, sino de varios años, desde el 2018 vengo sufriendo porque es un proceso degenerativo, que con el pasar de los años fue agravándose”.