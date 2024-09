Deportivo Cali consiguió una importante clasificación a los cuartos de final de la Copa Colombia, tras vencer a Fortaleza por penales, después de haber ganado el juego en los 90 minutos por 3-2 e igualar la serie 3-3, juego que se llevó a cabo en el estadio del cuadro ‘azucarero’ en el municipio de Palmira, lo que fue un desahogo para jugadores e hinchas.

La gran figura de la definición de penales fue el arquero Alejandro Rodríguez, golero que venía viviendo un momento difícil por algunos errores que había cometido en varios partidos, por lo que estaba recibiendo muchas críticas, pero ante los ‘Amix’, logró atajar dos remates y le dio la clasificación al conjunto vallecaucano.

El llanto de Alejandro Rodríguez

Después de terminar la definición de los penales que le dio la clasificación al Cali, el arquero Alejandro Rodríguez no aguantó la emoción y se rompió en llanto por el paso a la siguiente fase, en medio de una situación muy difícil que vive el club, el cual espera poder regresar a la victoria ahora en la Liga Colombiana, cuando se mida a Patriotas.

“Es mi primera tanda de penaltis con mi club. Estoy muy feliz, contento de haber aportado ese granito de arena. Esa preparación que día a día muchas personas no ven, pero que hoy salen a flote. Espectacular por parte de mis compañeros el tema de los cobros. Esto es un equipo. Cada paso genera mucha confianza. La victoria siempre es gracias a Dios”, dijo Alejandro en rueda de prensa.

Y después agregó: “Siempre salgo a dar lo mejor. Todos los días me levanto con una ilusión, con un sueño y doy lo mejor de mí. Cada que me paro a portar el gran escudo de Deportivo Cali, me paro con mucha ilusión, con muchas ganas, actitud. Somos seres humanos y cometemos errores al igual que todos. Esto es fútbol. Los grandes han cometido errores, pero cada uno de ellos nos brinda enseñanza. Cuando las cosas no salen como uno quiere, es un impulso para llegar a la cima. Creo que todos lo hemos pasado. Esta es la vida y siempre hay que hacerle para adelante”.

La unión que hay en el Deportivo Cali

El arquero del Deportivo Cali se refirió a la unión que tienen dentro del plantel, en donde todos los jugadores tienen fe en poder sacar el equipo adelante con el trabajo que vienen realizando, con el que buscarán poder recomponer el camino en la Liga.

“Felicitar al rival. Estuvieron muy bien, pero recalcar más que nada a mi equipo. Realmente hoy jugamos con demasiada fe. Nos hemos unificado como grupo, hemos mantenido una unión en fe y hoy se vio reflejado el poder de Dios sobre nosotros. También obviamente el trabajo que venimos realizando. Vamos con toda”, expresó Rodríguez.