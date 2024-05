El mensaje de Vélez al Gobierno Petro por la categoría C del FPC: "No ponen un peso en ninguna parte"

El fútbol colombiano pasa por una de sus épocas más duras al ver cómo a nivel internacional se está lejos de competir contra los equipos grandes en Sudamérica. Con cada vez menos cupos a la Copa Libertadores y Sudamericana, una de las soluciones que está sobre la mesa hace muchos años es la creación de una categoría C para aumentar la competitividad. Carlos Antonio Vélez habló el respecto con un mensaje para el Gobierno del presidente Gustavo Petro.

Bajo la premisa que no hay mejor incentivo que la siempre infalible fórmula de premio o castigo, la segunda división (Torneo Betplay) no tiene descensos. En consiguiente, es inevitable no sentir esa tranquilidad de que no puedes perder los derechos que te da jugar en la categoría inferior a la Liga Colombiana de primera división.

Con este contexto, varios presidentes de equipos del fútbol profesional colombiano se reunieron en la semana del 29 de abril al 3 de mayo junto a Fernando Jaramillo, el presidente de la Dimayor, y uno de los temas de los que hablaron en la reunión informal fue la posibilidad de crear una categoría C en el FPC. Carlos Antonio Vélez contó detalles sobre esto.

“Es increíble que dirigentes del fútbol no sepan qué es una asamblea, cómo se convoca una asamblea y qué es una reunión de amigos informal. Resulta que calientísimos por la ausencia de trece presidentes, el último día de deliberaciones en Santa Marta lo dedicaron primero a, informalmente, hablar de la (categoría) C”, reveló Vélez en la columna de opinión ‘Palabras Mayores’, del 7 de mayo. ¡Y lo más picante estaba por venir!

La idea de formar una categoría C en el fútbol colombiano estaría siendo tan contemplada entre los dirigentes del FPC que Carlos Antonio Vélez reveló que hasta se mencionó la idea de una financiación por parte del Gobierno del presidente Gustavo Petro. Tocaron fibras sensibles para el periodista de los canales RCN y Win Sports, y envió un mensaje contundente.

“¿La C? ¿Con qué plata, hombre? Y dizque: ‘Si no la hacemos nosotros, la hace el gobierno’. El gobierno no hace nada salvo lo que ustedes están viendo que hacen. ¿No? Para dentro todo, para fuera nada. Como pueden alguien pensar que el gobierno va a hacer una (Categoría) C, si no ponen un peso en ninguna parte. Pregunten qué pasó con los carrotanques (de La Guajira) y no lo saben. Esos ponen plata fuera, ponen plata adentro para funcionar ellos, pero no para que funcionen las cosas”, afirmó Vélez en ‘Palabras Mayores’.

El gran problema de la posible ayuda del Gobierno para crear la categoría C

Por las reglas de la FIFA sobre la no intervención de los entes gubernamentales en las ligas de fútbol, Carlos Antonio Vélez reveló el gran problema si el Gobierno de Petro decide apoyar la creación de la categoría C del FPC: “No creo que alguien medianamente inteligente pueda abrirle la puerta al Gobierno, y no lo digo por este, por este peor, lo digo por todos. Empezando porque el fútbol es una empresa privada y si usted medio le abre una ventana al fútbol, y más ahí si a ese Gobierno, va a terminar tratando de expropiárselo o llevárselo. Entonces, primero que no se puede hacer porque la FIFA en eso es clarita y el Gobierno no debe tener una intervención de ninguna clase y así fueran tan gentiles y aparecieran con plata no se les puede dejar entrar. Listo, ya está, facilito y frontal como debe ser”.