El póster de Nacional tras ganar la Copa Colombia, que provoca a Millonarios y América

En la vuelta, América de Cali necesitaba hacer dos goles para empatar la serie, pues Duván Vergara había marcado un golazo en la ciudad de Medellín para descontar. Pero el esfuerzo no le alcanzó. Fue un 0-0 en el Pascual Guerrero que fue suficiente a Nacional para coronarse campeón. De esta manera, el ‘verdolaga’ ratifica su grandeza en cuanto a trofeos se refiere y por si fuera poco, ahora se concentra en la final de Liga Colombiana ante Deportes Tolima.

Comunicador Social y Periodista especializado en deportes con más de 9 años de experiencia en medios de comunicación. De mente futbolera y corazón santafereño, apasionado por el ciclismo. Cubro el día a día del fútbol colombiano, Atlético Nacional, América de Cali, Millonarios, Selección Colombia, jugadores colombianos en el exterior, etc. Diplomado en periodismo deportivo / táctica y estrategia en fútbol y periodismo digital. He trabajado en medios de gran reconocimiento como El Espectador, Diario AS Colombia, El Periódico Deportivo y Colombia.com. Cobertura en Bolavip desde 2021.