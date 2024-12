La sanción que le caería al América por los actos de violencia que perjudicaron a Nacional

Es importante precisar que no se pudo llevar a cabo la entrega del trofeo en campo, como es habitual, por una recomendación del Coronel de la Policía, comandante del servicio del estadio. A pesar de que el recinto ya estaba vacío, los disturbios continuaron a las afueras del Pascual Guerrero, en donde se reportaron varios heridos”.

Pasadas las horas y cuando ya la hinchada de América pudo salir del estadio, la periodista Nany Flórez mostró cómo quedó el Pascual Guerrero tras la invasión de hinchas y los disturbios. Por otra parte, a Nacional le tuvieron que entregar el trofeo de la Copa en el camerino. No deja de ser una escena lamentable y de vergüenza en el fútbol colombiano.

A medida que avanzaba el tiempo, se manchaba el final del juego y la premiación en la gramilla nunca pudo ser posible tras amenazas y las rabietas de los fanáticos de América. Se vio a la logística armando la tarima para entregar el premio, pero al final no se pudo realizar.

Esta derrota, manchó los minutos finales del partido en el Pascual Guerrero, donde se firmó un 0-0 y el 3-1 global, suficiente para el séptimo título ‘verdolaga’. América de Cali lo intentó, trató de hacer daño en la defensa rival, pero no tuvo más gasolina para seguir presionando y abrir el marcador. Pasaron los minutos y el equipo verde soportó en defensa y ganó con dos goles de ventaja.

Comunicador Social y Periodista especializado en deportes con más de 9 años de experiencia en medios de comunicación. De mente futbolera y corazón santafereño, apasionado por el ciclismo. Cubro el día a día del fútbol colombiano, Atlético Nacional, América de Cali, Millonarios, Selección Colombia, jugadores colombianos en el exterior, etc. Diplomado en periodismo deportivo / táctica y estrategia en fútbol y periodismo digital. He trabajado en medios de gran reconocimiento como El Espectador, Diario AS Colombia, El Periódico Deportivo y Colombia.com. Cobertura en Bolavip desde 2021.