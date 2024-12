Rayo Vallecano le dará muy malas noticias a James Rodríguez en próximos días

Además de esta notificación que llega desde España, Rayo Vallecano le da otro golpe a James Rodríguez en la cancha, pues el técnico Íñigo Pérez no se escondió ante el Real Madrid y sacó un resultado que sabe a victoria. El punto le sirve para seguir alejándose del descenso. El resultado fue un 3-3, que sorprendió a la banda de Carlo Ancelotti, Vinicius y Rodrygo.

Los más recientes reportes indican que Rayo Vallecano prepara un comunicado de prensa anunciando la salida de James Rodríguez. El VBAR, de Caracol Radio, en su cuenta de X (Twitter), informa de las intenciones del club de Vallecas. Parece que el colombiano tiene los días contados, se espera comunicado oficial y la razón que detonó la crisis y la contundente decisión, es que al equipo ‘rayista’ no le gustó la entrevista que James le concedió a Marca durante la semana anterior.

Es un momento muy complicado para James Rodríguez en el Rayo Vallecano. Se creía que su vuelta a España era el momento para brillar nuevamente en Europa, pero las cosas no han salido bien en este segundo semestre de 2024. El volante colombiano vive toda una tormenta en la temporada 2024/2025, no suma minutos y ahora la situación ‘toca fondo’ y la crisis aumenta en Vallecas tras el desahogo con Marca.

