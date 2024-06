El Fútbol Colombiano vivirá un segundo semestre histórico en el que tendrá a diferentes figuras y leyendas de nuestro balompié. Este podría ser el mercado de fichajes más interesante en los últimos 30 años de nuestra liga, llegaron jugadores que brillaron en el Viejo Continente y que aportarán su experiencia en los equipos más importantes de nuestro país.

Sin lugar a dudas, los fichajes de Falcao García y David Ospina le dieron la vuelta al mundo e hicieron llamativa la Liga Colombiana. Además, de estos dos grandes de la Selección Colombia, hay otros jugadores que ya estaban y algunos más que se sumaron para llenar de expectativa lo que se viene.

El top 10 de figuras que estarán en la Liga Colombiana 2024-II

En Bolavip sacamos el top 10 de los que para nosotros son las 10 figuras que se robarán las miradas de los hinchas en los estadios del país. Sin lugar a dudas el número uno es Radamel Falcao García, quien luchará por la bota de goleador junto a Hugo Rodallega, Carlos Bacca, Dayro Moreno, Leonardo Castro, Adrián Ramos y Freddy Montero.

Por otro lado, hay tres jugadores que no son delanteros, pero que sin lugar a dudas llaman la atención y, como se dice coloquialmente, ‘mueven’ el torniquete: Edwin Cardona, David Ospina y Eder Álvarez Balanta.

El top 10

Falcao García

David Ospina

Hugo Rodallega

Carlos Bacca

Álvarez Balanta

Dayro Moreno

Edwin Cardona

Adrián Ramos

Leonardo Castro

Freddy Montero

La propuesta de un político para que James Rodríguez juegue en el Fútbol Colombiano

El histórico ‘10’ de la Selección Colombia está en la Copa América con el combinado nacional, pero todavía no ha resuelto su futuro a nivel de clubes. Todo parece indicar que James no seguirá con Sao Paulo y por ahora no se conocen ofertas formales en otras ligas.

Un político colombiano, Jorge Ospina, ex alcalde de Cali, le escribió a través de redes sociales una propuesta que generó todo tipo de comentarios de los seguidores, pues algunos están de acuerdo con su propuesta, pero otros la ven imposible.

“Muy estimado James Rodríguez, sé qué en muchas partes del mundo, China o USA o Turquía o incluso España, o en Europa o México, te contratarían, en especial después de esta Copa América y seguramente por mucho dinero. Pero imaginas la majestuosidad de jugar para tu pueblo? ¿Cuánto no llenaríamos los estadios de toda Colombia por verte jugar, Imaginas ser campeón en un equipo de Colombia? El dinero es muy importante, pero la dignidad y la satisfacción que este pueblo, tu PUEBLO !, te profesaría no tendría precio”, indicó el ex mandatario.