El plantel de la Selección de Uruguay ya arribó a Barranquilla, ciudad donde jugará la tercera fecha de Eliminatorias ante su similar de Colombia. El equipo ‘charrúa’ llega con todo en busca de una victoria que lo ponga en la parte alta de la tabla de posiciones.

El clima para ellos no es un factor importante, se centran en lo que es el juego y por dónde hacerle daño al equipo dirigido por Néstor Lorenzo. Gerardo Pelusso, uno de los técnicos más importantes del país Uruguay, analizó lo que podrá ser este partido, las debilidades de la ‘tricolor’, la ausencia de gol y la forma de jugar de su Selección.

Las debilidades de la Selección Colombia

Pelusso, quien ya conoce el Fútbol Colombiano por su pasado en Independiente Santa Fe donde salió campeón, habló con los colegas de Win Sports y aseguró que Uruguay deberá aprovechar la defensa de Colombia, ya que son varias las ausencias por lesión.

“Veo a una selección muy fuerte en lo defensivo, pero hoy tienen un problema muy serio, están faltando en la convocatoria Daniel Muñoz, Yerry Mina y Jhon Lucumí, lo que quiere decir que la defensa, que ha sido muy buena, se ve alterada. Hay que armar una defensa de nuevo, ahí Lorenzo puede llegar a tener algunos inconvenientes en algo que estaba muy bien”, indicó.

Delanteros de la Selección Colombia

Colombia ha sufrido en los últimos partidos de Eliminatoria el tema de definición. Fue uno de los factores principales por los que no se clasificó para el Mundial de Catar 2022. Pelusso analizó el ataque del combinado nacional basándose en su experiencia en el Fútbol Colombiano.

“En cuanto a lo ofensivo, me llama poderosamente la atención algo que ha sucedido con Colombia, no solo en estos partidos de Eliminatorias, sino que se viene arrastrando de la Eliminatoria anterior, que son las dificultades que tiene para convertir goles”.

Añadió: “si la memoria no me falla, en la Eliminatoria anterior estuvo 7 partidos sin convertir un gol. Una selección que tiene un poderío ofensivo fantástico, nosotros miramos a Colombia con envidia porque no tenemos ni la cantidad ni la calidad de delanteros que tiene Colombia, pero le cuesta muchísimo convertir”.

Clasificados al Mundial de 2026

El entrenador no escatimó y aseguró que Uruguay va dijo al Mundial, que es un tema de no preocuparse: “estamos en un momento de renovación profunda. No tengo ninguna duda de que Uruguay va a clasificar, esté el entrenador que esté. Con 7 clasificados, Uruguay ya está, no hay ninguna posibilidad de que fracase en esta Eliminatoria. Ahora, el fútbol y el estilo que va a quedar, eso lo dirá el tiempo”.

Uruguay no le teme al calor

Esteban Gesto, uno de los miembros de la AUF, se refirió a la polémica tema que genera opiniones divididas, el clima. Aseguró que de afectar, no sería solo a Uruguay, sino a Colombia, por lo que no le temen al horario, pues están en igualdad de condiciones.

“Son dos buenos equipos, no sé lo que pueda pasar, el clima le va a dar duro a los dos, pero todos viven en Europa, otros en Estados Unidos, a esa hora no entrenamos en Barranquilla, algunos llegan hoy, para aclimatarse a cualquier clima, debe tener mínimo 15 días”.