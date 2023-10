Néstor Lorenzo definió la convocatoria de la Selección Colombia para los partidos de la Eliminatoria que se disputarán ante la Selección de Uruguay y Ecuador, respectivamente. El juego ante los ‘charrúas’ será el próximo 12 de octubre, mientras que con los ecuatorianos el 17.

El entrenador argentino sorprendió con un listado que generó opiniones divididas entre los aficionados del combinado nacional. Varios jugadores fueron cuestionados, pero también se aplaudió el llamado de algunos. En Bolavip analizamos la convocatoria y calificamos de a 1 a 10 su rendimiento actual.

Arqueros convocados de la Selección Colombia

Álvaro Montero (7.5): el portero de Millonarios es titular indiscutible en su equipo y pieza fundamental para el entrenador Alberto Gamero. Desde el semestre anterior viene haciendo las cosas bien, respondiendo con atajadas importantes.

Camilo Vargas (7.5): es el referente en el arco de Atlas, titular y figura en varios partidos. No se discute su nivel individual y su aporte a la Selección Colombia.

Kevin Mier (7.5): el arquero de Atlético Nacional, al igual que sus compañeros de Selección, es titular en su club y su presente es bueno a nivel individual.

Defensas convocados de la Selección Colombia

Carlos Cuesta (7.5): el defensa del Genk ha tenido buenas actuaciones en los últimos partidos. Su calificación promedio está por encima de los siete jugando ocho de los nueve partidos en la temporada.

Cristian Borja (6.5): viene de jugar con la Champions League y tuvo una aceptable actuación. En la liga local le ha ido mejor con el Braga. Es titular continuamente. Ha jugado cinco de los siete partidos registrando una asistencia.

Daniel Muñoz (7.8): el jugador del Genk es uno de los mejores jugadores de su club. Está en un momento importante de su carrera a nivel individual. En la temporada actual cuenta con nueve de nueve partidos, dos goles y una asistencia.

Davinson Sánchez (7.0): el nuevo jugador de Galatasaray ha sumado dos partidos, uno muy bueno y otro regular. El último fue de Champions, allí se destacó con dos asistencias y varios duelos ganados, también tuvo un resbalón en el que llegó el gol del rival.

Deiver Machado (7.0): el lateral del Lens ha jugado todos los partidos de la temporada, registra dos goles y buenas actuaciones a nivel individual. Es pieza clave en el funcionamiento del equipo.

Frank Fabra (6.5): el semifinalista de la Copa Libertadores con Boca Juniors ha jugado 18 de 27 partidos con su equipo, cuenta con una asistencia y una regularidad cuestionable, aunque es de la entera confianza del entrenador.

Willer Ditta (6.0): el defensa de Cruz Azul tiene nueve partidos de diez disputados por su equipo, registra tres amarillas y calificaciones no tan altas en los partidos de la Liga MX.

Santiago Arias (7.0): el lateral del Cincinnati de Estados Unidos viene recuperando su nivel y ya son 26 partidos jugados anotando dos goles, una asistencia y presentaciones importantes por la banda derecha.

Yerson Mosquera (7.0): el otro colombiano en Cincinnati tiene 25 partidos, dos goles y una asistencia. Además, de un nivel importante como central en esa línea de cinco que por lo general pone el entrenador.

Volantes convocados de la Selección Colombia

James Rodríguez (6.8): el referente de la Selección Colombia viene de menos a más con Sao Paulo, le ha costado su adaptación, pero viene mejorando. Ha jugado seis de los ocho partidos, tiene un gol y varios altibajos en sus partidos.

Jhon Arias (7.5): el otro semifinalista de la Copa Libertadores es uno de los de mejor nivel en cuanto a clubes. Ha sido pieza fundamental para la campaña del equipo, son seis goles, dos de ellos en el certamen internacional. Es titular inamovible del entrenador y una pieza clave en el ataque del equipo brasilero.

Jorge Carrascal (6.5): la magia del Dinamo Moscú no ha tenido su mejor temporada, ha jugado la mitad de los partidos que ha disputado su club y esta temporada no se ha encontrado con el gol. Su rendimiento no ha sido el esperado, pero tiene todo para levantar y ser figura.

Kevin Castaño (7.0): el jugador de Cruz Azul viene con buena regularidad. En la Liga MX ha jugado siete de once partidos, tiene una asistencia y un nivel que exige tener más minutos con el conjunto mexicano.

Matheus Uribe (7.0): uno de los más discutidos en esta convocatoria ha estado fuera del radar de la mayoría de los colombianos tras su paso al Al Sadd de Catar. Ha tenido muy pocos partidos desde que se fue a este fútbol, 11 en total.

Richard Ríos (7.0): ha jugado todos los partidos en el Brasileirao, 25 en total y 10 en Copa Libertadores, pieza fundamental en el medio campo. En varios partidos ha tenido buenas actuaciones, pero en otros ha quedado debiendo. Su calidad no se discute y tiene todo para estar en lo más alto.

Wilmar Barrios (7.0): el jugador de 29 años se consolidó muy bien en el Zenit y esta temporada ya suma nueve partidos, es titular indiscutible, registra una asistencia, una tarjeta amarilla y una cartulina roja.

Yaser Asprilla (7.5): es una de las revelaciones del Watfor, ha jugado casi todos los partidos de la segunda división de Inglaterra con buenas actuaciones, registra una asistencia y números importantes en su equipo.

Delanteros convocados de la Selección Colombia

Diego Valoyes (7.5): el jugador del Juárez de México ha jugado apenas tres partidos, pero brilló en dos de ellos, en uno marcó uno gol y puso dos asistencias, mostrando que tiene calidad para darle muchas alegrías al equipo

Jhon Jader Durán (7.0): cada vez más tiene la confianza del entrenador y la oportunidad de sumar minutos en el Aston Villa. Ha sabido aprovechar cada que entra y ya suma dos goles con el conjunto inglés en la Premier League.

Luis Díaz (8.0): es el mejor jugador que tiene hoy la Selección Colombia, uno de los referentes en el frente de ataque del Liverpool. Desde su lesión ha venido recuperando su nivel y lo ha demostrado en el terreno de juego, son dos goles anotados esta temporada y siempre genera peligro en el área rival.

Luis Sinisterra (6.0): el jugador del Bournemouth ha jugado apenas dos partidos en lo que va de la Premier, uno ante Arsenal y otro ante el Chelsea. Ambos con rendimiento regular.

Mateo Casierra (7.8): es otro de los de gran momento en su club. Con el Zenit ya suma ocho goles en apenas nueve partidos disputados en la Liga. Es un referente en el frente de ataque y el hombre definitivo cuando juega dentro del área.

Rafael Santos Borré (6.5): hasta ahora se está adaptando a su nuevo club, el Werder Bremen de Alemania. Ya celebró un gol y ha jugado solo tres partidos, pero poco a poco se va consolidando en un equipo donde tiene todo para triunfar.