El fútbol colombiano no la pasa bien y los escándalos arbitrales no paran. Apenas comenzando la temporada, los árbitros están en el foco de la polémica por sus cuestionadas decisiones en varios partidos de la Liga Colombiana I-2024. Lo último fue lo que sucedió en el encuentro entre Deportivo Pereira vs. Junior de Barranquilla con un gol al último minuto con el jugador Carlos Bacca en fuera de lugar. Una serie de ‘grises’ en el reglamento dio la oportunidad de validar aquella anotación que salvó al visitante en el estadio Hernán Ramírez Villegas.

La crisis en el arbitraje es notable, y mucho más la molestia en clubes e hinchadas. Además, se ha levantado la crítica en medios de comunicación por este tema. La preocupación es cada vez más grande en los equipos, pues una mala decisión podría dañar planes de trabajo o procesos y llevaría a las ‘injusticias’ en la cancha e interferir directamente en el marcador.

Precisamente, sobre este tema habló Ramón Jesurún, presidente de la Federación Colombiana de Fútbol, quien prácticamente hizo una férrea defensa al arbitraje colombiano y dio razones contundentes, además protegió a Imer Machado, director de la Comisión Arbitral, quien ha estado en el ojo de la polémica por estas situaciones.

“(Imer) Machado es empleado nuestro y es un hombre que yo sé que trabaja muy bien, que es un hombre serio. Qué responsabilidad puede tener Machado por un eventual error arbitral o error de interpretación. El arbitraje en Colombia, comparado con otros arbitrajes del mundo, es bastante bueno”, dijo Ramón Jesurún en diálogo con El Tiempo.

Defensa de Jesurún al arbitraje colombiano y a Machado

Con estas palabras, Ramón Jesuruún deja claro que cree en el arbitraje colombiano y no deja dudas que se están haciendo las cosas bien. Sus declaraciones caen, precisamente, en un momento de incertidumbre y de polémica en el fútbol colombiano tras el gol válido de Junior de Barranquilla contra Deportivo Pereira. Además, el dirigente agregó que en estas situaciones se debe maximizar el efecto de la interpretación.

“A nosotros nos preocupa mucho cuando existen estas polémicas arbitrales, pero eso hace parte del fútbol. La Comisión Arbitral decidió hacer público el audio del partido entre Deportivo Pereira y Junior. El VAR aclara muchas cosas”, agregó Jesurún a El Tiempo.

“Acá hay que tener en cuenta algo que nosotros no maximizamos y es el efecto de interpretación, y no todos estamos de acuerdo en la misma interpretación sobre una jugada”, puntualizó el dirigente.

Cabe recordar que Imer Machado, considerado uno de los mejores árbitros del fútbol colombiano, es actualmente el director de toda la parte técnica en el arbitraje colombiano, lo que también le ha permitido muchas críticas. A él se señala por la poca preparación de los árbitros en Colombia debido a los constantes errores en el FPC y más con el uso del VAR.