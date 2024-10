El Gobierno propone un cambio radical con la sede de la Selección Colombia

De esta manera, el Gobierno presenta la idea para que la sede de la Selección Colombia no sea solamente en la ciudad de Barranquilla, presionando lo ya establecido por la Federación Colombiana de Fútbol, que siempre ha defendido a la capital del Atlántico como la ‘casa’ del equipo nacional.

“¿Y si revisamos el sistema para que unos pocos no se queden con la que debería ser de acceso para todos los hinchas que amamos a nuestro equipo? Hago un llamado a la FCF para que pongamos de gira a la Selección por todo el país”, dijo la ministra del deporte en redes sociales.

Cabe recordar que este ‘fenómeno’ no solamente pasa con el equipo Mayores masculino. Las categorías femeninas también demuestran potencial para unir al país. Incluso, ante la FIFA, Colombia se destacó como un buen anfitrión del Mundial Sub 20 Femenino en meses anteriores, uno de los torneos de fútbol más importantes que se ha jugado en la nación. En Bogotá, Medellín y Cali hubo acompañamiento masivo.

El Gobierno parece que le echa un ojo al tema y sacan sus conclusiones. Básicamente, desde el Ministerio del Deporte, lanzaron una idea para rotar la sede de la Selección Colombia y que no sea solamente Barranquilla. Ciudades como Bogotá, Medellín, Manizales, Pereira, Bucaramanga y Cali, podrían tener al equipo de todos por sus calles. ¿Será esto posible?

Esto no lo sabemos solo nosotros. Las autoridades gubernamentales saben lo que produce la Selección Colombia y la energía que levanta cuando hay un partido de fútbol, mucho más si es en el país. Como es tradición, la ciudad de Barranquilla se viste de amarillo, azul y rojo en cada jornada de Eliminatorias y las gradas del Metropolitano se pintan de todo el folclor.

