Millonarios y Atlético Nacional se enfrentaron este miércoles en el estadio El Campín de Bogotá, en el que era el partidazo de la fecha. El cuadro antioqueño se llevó la victoria de la capital y dejó buenas sensaciones. Uno de los protagonistas fue Alfredo Morelos, quien ingresó en los últimos minutos, pero que terminó siendo importante para sumar los tres puntos.

Al delantero de Nacional le cometieron el penal que luego convirtió bien Edwin Cardona. Después del gol se presentó una jugada que generó todo tipo de comentarios en los aficionados de los dos equipos, jugadores y cuerpo técnico.

Esto dijo Alfredo Morelos sobre el cruce con la hinchada de Millonarios y el cuerpo técnico

En la celebración, Alfredo Morelos fue el que provocó a los hinchas y al cuerpo técnico de Millonarios. Sus gestos no fueron recibidos por la tribuna y por los que estaban en el banco ‘embajador’. Ahí se armó un cruce de palabras entre Millonarios y Nacional que terminó con varios jugadores con amarilla y la expulsión de Leonardo Castro.

El mismo jugador explicó la situación en zona mixta cuando se le preguntó qué había pasado: “no pasó nada, son cosas del fútbol. Nosotros estábamos celebrando, en el fútbol hay que celebrar. Yo hice un gesto de celebración y la hinchada lo tomó a mal, pero yo no tengo nada contra la hinchada de Millonarios. Siempre fue en pro de Atlético Nacional”.

Otro protagonista que habló sobre la jugada fue Alberto Gamero, quien también se vio envuelto en la discusión. “No soy la persona adecuada para venir a juzgar al árbitro, yo le dije que sí me molestó lo que hizo Morelos, porque está bien que festejen que hicieron el gol, pero no festejarlo con nuestra afición. Sin embargo, salimos perjudicamos nosotros porque en ese alboroto me expulsan a Leonardo Castro; eso fue lo que le pedí“, dijo el entrenador.