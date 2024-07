Penalti y dos expulsados de Millonarios. Reviva el show de Alfredo Morelos en el clásico Millonarios vs. Atlético Nacional.

Ante el agresivo reclamo, el delantero Leonardo Castro y el asistente de Alberto Gamero, Orlando Rojas, vieron la tarjeta roja. Leo se perderá la próxima fecha, pues la expulsión es por doble amarilla. Todo este efecto tuvo un protagonista principal. No anotó, pero demostró que está listo para enfrentar los duros retos en las plazas más complicadas de Colombia.

Tras el gol, las miradas se colocan en la celebración de Nacional, pues Alfredo se dejó ver interactuando con los hinchas de Millonarios con un gesto de provocación. Morelos les hacía entender que no los escuchaba, lo que causó la reacción del banquillo de Millonarios.

Millonarios recibió a Atlético Nacional en juego adelantado por la sexta fecha de la Liga Colombiana II-2024 , partido que se llevó a cabo en el estadio El Campín de Bogotá , donde estuvieron presentes más de 35 mil hinchas del equipo azul. Había expectativa por varias figuras. David Ospina no actuó con el club verdolaga, Radamel Falcao García fue titular y capitán del ‘Embajador’ y Alfredo Morelos ingresó en el segundo tiempo.

Comunicador Social y Periodista especializado en deportes con más de 9 años de experiencia en medios de comunicación. De mente futbolera y corazón santafereño, apasionado por el ciclismo. Cubro el día a día del fútbol colombiano, Atlético Nacional, América de Cali, Millonarios, Selección Colombia, jugadores colombianos en el exterior, etc. Diplomado en periodismo deportivo / táctica y estrategia en fútbol y periodismo digital. He trabajado en medios de gran reconocimiento como El Espectador, Diario AS Colombia, El Periódico Deportivo y Colombia.com. Cobertura en Bolavip desde 2021.