Junior de Barranquilla sigue sorprendiendo en el Fútbol Colombiano. En los cuadrangulares siguen dando de qué hablar luego del agónico triunfo sobre Deportes Tolima en condición de local. El entrenador Farías, en rueda de prensa, hizo cruel confesión del enfrentamiento que tuvo contra un hincha que tenía puñal.

La situación del conjunto ‘tiburón’ no es normal. La relación entre la hinchada y el equipo está al límite, pues los resultados se están dando, pero la asistencia es de las más pobres de toda la historia.

Farías y la cruel confesión del enfrentamiento contra un hincha de Junior con puñal

El entrenador habló del partido e hizo un balance de lo que vive la actualidad en Junior de Barranquilla, pero también contó una triste experiencia con un hincha de Junior.

“Los hinchas de Junior me dijeron cosas que me marcaron, uno se da cuenta que la gran mayoría está en esa onda. Cuando yo llegué al hotel, se me acercó un malandro, yo no soy para atrás y lo enfrenté.

No dije nada, no hablé con mis jugadores, pero afortunadamente no pasó nada. Una persona con un chuzo es un malandro, no era un barrista, era un malandro. No es una queja porque eso no representa al hincha de Junior”, contó el entrenador.

“Sabemos que nos dieron un respiro más que lo vamos a luchar, los jugadores, a pesar del cansancio, están llenos de valentía. El trabajo es el invisible”, agregó Farías, quien resaltó la importancia de recuperar físicamente antes del duelo ante América de Cali este domingo.

Además, el técnico manifestó que: “La parte mental la trabajamos día a día. Es algo que creemos firmemente, así como creemos en la táctica, técnica, en la parte física y a nosotros nos acompaña un psicólogo”.