El Fútbol Colombiano sigue dando de qué hablar, las emociones y las palpitaciones están a mil. Seis equipos siguen en la lucha por llegar a la final en diciembre. Millonarios, Atlético Nacional, Deportivo Pasto, Once Caldas, Junior de Barranquilla y Deportes Tolima siguen con posibilidades. Las cuentas que hacen los grupos A y B para clasificar a la final.

Los únicos eliminados en estos cuadrangulares son Independiente Santa Fe y América de Cali que, curiosamente, fueron los equipos que en el todos contra todos se quedaron con el punto invisible.

Las cuentas que hacen los grupos A y B para clasificar a la final

Grupo A

El grupo A está que arde, si bien, no está tan parejo como el B, si hay emoción ya que faltan dos fechas. Este jueves se jugará una nueva jornada que tendrá dos partidos emocionantes. Atlético Nacional vs. Deportivo Pasto y Millonarios vs. Independiente Santa Fe.

Millonarios

Millonarios tiene la primera opción del grupo, es primero con 10 unidades y depende de sí. Si suma 4 de los 6 puntos que le restan, está en la final sin importar otros resultados. Incluso, este jueves puede ser finalista si le gana a Independiente Santa Fe y Atlético Nacional pierde o empate contra Deportivo Pasto.

Atlético Nacional

Las cuentas del cuadro ‘verdolaga’ se resumen en ganar los partidos ante Deportivo Pasto e Independiente Santa Fe y que Millonarios no sume cuatro puntos. Si el cuadro ‘embajador’ gana uno, debe superarlo por la diferencia de gol.

Deportivo Pasto

El cuadro ‘volcánico’ debe esperar que Millonarios no le gane a Deportivo Pasto y ganarle a Atlético Nacional y a los ‘embajadores’ en la última fecha.

Grupo B

El grupo B es el más parejo de todos, se han dado resultados increíbles en los últimos minutos. Las cuentas son claras para los tres equipos que tienen opciones.

Once Caldas

Once Caldas visita al Deportes Tolima en la última fecha, con un empate le alcanzaría por la diferencia de gol. De ganar, clasificaría a la final. Si pierde se despide.

Junior de Barranquilla

El conjunto ‘tiburón’ visita al América de Cali. Las cuentas pasan por ganar en el Pascual Guerrero y esperar que Deportes Tolima gane o empate y pasar a los rivales por diferencia de gol.

Deportes Tolima

El cuadro ‘pijao’ tiene una gran opción. Debe ganarle al Once Caldas y esperar que Junior pierda o empate en el Pascual Guerrero frente al Amériac de Cali.

