Este fin de semana se jugará la primera final del Fútbol Colombiano entre Atlético Bucaramanga e Independiente Santa Fe. Los equipos están listos, pero las hinchadas aún no. Los aficionados del cuadro capitalino están a la espera de mayor información para su ingreso al estadio Alfonso López, pues el alcalde ya anunció su ingreso, pero todavía no tienen claro el precio de la boletería, cuándo las ponen a la venta, etc.

¿Final sin visitantes? Las quejas de Santa Fe con la Alcaldía de Bucaramanga por demora en boletería

En redes sociales, luego del anuncio del máximo mandatario de la ciudad de Bucaramanga sobre el ingreso de la hinchada visitante, los aficionados de Santa Fe se pronunciaron en redes sociales con un comunicado en el que exigen garantías, pues queda poco tiempo para preparar toda la logística y demás.

“Alcalde @soyjaimeandres siendo la voz de la barra popular más numerosa de Independiente Santa Fe queremos saber, ¿Cuál es la igualdad de condiciones que expresa en los distintos medios cuando estamos a 48 horas del partido en su ciudad y aún no tenemos claridad de compra de nuestra boletería, no conocemos el valor y la forma de entrega de la boleta, ya que en la comisión nos dijeron que sería física? Nosotros debemos contratar y organizar la salida de más de 20 buses que en este momento no hemos podido hacerlo por las demoras que el @ABucaramanga presenta para darnos información de compra de boletas.

Cada hora que pasa nos reduce el tiempo para organizar e informar nuestra salida y logística, no solo nosotros como barra, también los demás hinchas de Santa Fe para que se de un viaje sin inconvenientes.

De nuestra parte queremos salvar responsabilidades, de no tener alguna razón a la 1pm de hoy lo preferible es que cada club juegue su partido con solo hinchada local, no queremos hacer parte de ese desorden que desde su ciudad están ocasionando y queremos expresar que si no hay garantías e igualdad de condiciones para nosotros, le solicitaremos a la alcaldía de Bogotá @Bogota @CarlosFGalan Comisión de Seguridad y Convivencia de Bogotá y a @SantaFe que reconsideren el ingreso a nuestro estadio de hinchada visitante. Queremos disfrutar de la final en su ciudad pero en condiciones iguales.”

Se espera que en las próximas horas la alcaldía de Bucaramanga se pronuncie y entregue información oficial, clara y precisa para los hinchas de Independiente Santa Fe que están a la espera de si podrán viajar para ver al equipo de sus amores en busca de la décima estrella.