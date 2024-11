Johan Rodallega, de jugar descalzo en su barrio a ser compañero de Falcao: “Lo alienta a uno y todo”

Recordó como si fuera ayer aquel día en el que se animó a jugar así estuviera descalzo. Johan Rodallega Navia ya se dio el lujo de ser compañero de Radamel Falcao en Millonarios, fue convocado por la Selección Colombia Sub-20 y no dudó en contarle a BOLAVIP una historia de vida que demuestra por qué el fútbol es mucho más que un simple deporte.

En el corregimiento de Timba, Valle del Cauca, empezó a crecer un niño que no había tenido mucho contacto con el fútbol, pero desde el primer momento que tocó un balón supo que algo especial estaba a punto de ocurrir en la familia Rodallega Navia.

“Estaba con unos compañeros, llegué y tenía unas chanclas. Una gente mayor estaba jugando ahí como torneos de micro, fútbol sala y eso. Me dijeron que si quería jugar, pero pues en ese tiempo miraba el fútbol y era una cosa normal. Como que no le paraba tanta bola a eso. Fue como a los 6 o 7 años, por ahí. Me dijeron que si quería jugar y empecé. Ese día me raspé mucho los dedos y todo eso porque jugué descalzo“, le empezó contando Johan Rodallega a BOLAVIP.

Rodallega le pidió a su papá que lo llevara al corregimiento de Robles para empezar a entrenar con mayor regularidad así le tocara un viaje de una hora y media. Él estaba decidió a empezar a construir un camino que lo llevaría ser compañero de Radamel Falcao en Millonarios y en ese momento aparecieron las Escuelas de Fútbol de Incauca para ser el aliado perfecto.

El camino de Johan Rodallega hasta llegar a ser jugador de Millonarios

Rodallega fue convocado por segunda vez a la Selección Colombia Sub-20. (Foto: cortesía de Incauca)

-¿Cómo se da su llegada a las Escuelas de Fútbol de Incauca?

-Mi papá hacia domicilio como llevar gente en moto y eso. Él siempre llevaba a un amigo que tenía a entrenar a un pueblo que se llama Robles hasta que un día él me llevó a mí también y empecé a entrenar con el profesor Diego Alfaro Cortés desde los siete años. Estuve con él hasta los 16 (años) en Incauca.

-¿Y cómo termina llegando a Millonarios?

-Eso fue en el torneo llamado Las Américas que se juega en Cali. En ese torneo me fue muy bien gracias a Dios. Hice tres goles y en un partido hice dos. Allí fue donde me vio el profe Edgar Moreno de Millonarios, le gustó mi juego y me llevó a Bogotá.

Lo que sintió Rodallega al ser compañero de Falcao en Millonarios

Mientras que se encontraba concentrado con la Selección Colombia Sub-20 antes de disputar tres partidos amistosos contra Ecuador como preparación al Campeonato Sudamericano de la categoría, que se jugará en Venezuela del 23 de enero al 16 de febrero de 2025, Johan Rodallega le contó a BOLAVIP que se describe como un volante “muy dinámico que recupera pelotas y es asociativo. De buen pase y buena pegada”. Además, también confesó que Jefferson Lerma es su referente en la actual selección colombiana y reveló lo que sintió al ser compañero de Falcao en Millonarios.

-¿En el día a día ha tenido la oportunidad de entrenar o compartir algún tipo de ejercicio con Falcao?

-Sí, hubo un entreno que estuve con él. En un ejercicio de pasar el balón y recuperar. Un grupo recuperaba y los otros jugaban. Ahí estuve con él.

-¿Qué hace diferente a Falcao más allá de lo que se puede ver como espectador?

–Es una persona muy humilde, trata de ayudar siempre a las personas, a los demás jugadores y a los más pequeños. También como que uno está acostumbrado siempre a verlo en la televisión y ahora verlo entrenar con uno y esa calidad… Uno está muy contento.

-¿Algún consejo que Falcao le haya dado?

-No, pues hablar con él ahí no, pero sí lo alienta a uno y todo.

