Dayro Moreno es uno de los máximos goleadores que ha dado el futbol colombiano en los últimos años, es por esto que había mucha expectativa en conocer cuál será el futuro del experimentado futbolista, debido a que su contrato termina en el mes de diciembre y algunos equipos lo querían para el 2024.

El atacante de 38 años fue uno de los que más goles anotó en la Liga Colombiana II-2023, con 11 tantos convertidos con el Once Caldas, que no logró clasificarse al grupo de los ocho, siendo el cuarto jugador que más marcó en el campeonato, a pesar del flojo rendimiento del club, pero su poderío goleador no falló.

En las últimas semanas, surgieron rumores en los que se aseguraba que clubes como Águilas Doradas y el Junior de Barranquilla estaban interesados en fichar a Dayro, también algunos clubes del fútbol del exterior buscaban al jugador, por lo que los hinchas del ‘blanco, blanco’ temían por la salida de uno de los ídolos de la historia del club.

Para la fortuna de los hinchas del Once, Moreno finalmente eligió su cariño por el equipo de sus amores y llegó a un acuerdo con la dirigencia del club y renovó contrato, por lo que en el 2024 seguirá marcando goles con la camiseta del conjunto de Manizales, desechando así las propuestas que tenía desde otras partes.

Dayro Moreno va por el récord de Sergio Galván Rey

El futbolista tolimense buscará en el 2024 que el Once Caldas vuelva a recuperar el protagonismo que perdió en los últimos años, ayudándolo a clasificar a los cuadrangulares, sumando puntos que lo saque de la zona angustiosa del descenso, pero también tendrá un propósito personal, para quedar en la historia del fútbol colombiano.

El delantero buscará ser el máximo goleador en la historia del campeonato colombiano, por lo que deberá superar a Sergio Galván Rey, que es el que lidera el escalafón con 224 goles, mientras que Dayro tiene 217, por lo que de marcar al menos 8 tantos en el 2024, podrá quitarle el trono al argentino y quedar en los libros del FPC.

Los números de Dayro Moreno en el último campeonato

El delantero disputó 20 partidos con el Once Caldas en la Liga Colombiana II-2023, siendo titular en todos, para sumar un total de 1.718 minutos en el terreno de juego, en donde anotó 11 goles, dos de ellos de penal, metió dos asistencias, tuvo 31 remates a puerta, con una precisión del 60,8%, datos que lo ponen como uno de los mejores atacantes del torneo.

Encuesta ¿Podrá Dayro Moreno superar a Galván Rey y ser el máximo goleador del campeonato colombiano en la historia?

