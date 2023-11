Dayro Moreno tuvo un muy buen año 2023 con el Once Caldas en lo individual, a pesar de que el equipo no logró clasificarse al grupo de los ocho en ninguno de los dos campeonatos, pero él no paró de anotar goles y quedó muy cerca de convertirse en el mayor goleador del fútbol colombiano y se acerca a ser el más goleador del país de todos los tiempos.

El delantero tolimense habló en una entrevista para el programa ‘Vbar’ de la emisora Caracol Radio, allí se refirió a lo que fue el difícil año del cuadro caldense, el cual no sabe lo que es ingresar a los cuadrangulares desde hace más de 9 torneos consecutivos, pero también de sus deseos personales y quedar en la historia del fútbol colombiano.

Moreno, que ya tiene 38 años de edad, aseguró que el sueño que tiene no es solamente el de ser el mayor goleador en la historia de la Liga Colombiana, sino que ser el de más tantos de todos los jugadores colombianos en la historia, este último objetivo, por lo que su carrera seguirá y no ve pronto su retiro del fútbol.

“Esa es mi meta. Cada que empieza un torneo la meta que me propuse es hacer mínimo 10 goles por semestre. Siempre me pongo esa meta para seguir sumando a lo que quiero llegar, que es ser el máximo goleador de Colombia”, dijo Dayro en el programa deportivo, advertencia para que Radamel Falcao García no baje la guardia y siga anotando, teniendo en cuenta que ambos siguen activos y cerca de ese objetivo.

¿A cuántos goles está Dayro Moreno de ser el máximo goleador del FPC?

El delantero del Once Caldas está muy cerca de Sergio Galván Rey, quien mantiene el récord de máximo goleador del fútbol colombiano con 224 tantos, mientras que Dayro está a 14 con 210 tantos, pero todavía en competencia, por lo que de mantener el poderío goleador de los últimos torneos, seguramente llegará a la sima.

¿Cuántos goles le faltan a Dayro Moreno para alcanzar a Víctor Aristizábal?

Para llegar a convertirse en el jugador colombiano con más goles en la historia, a Moreno que tiene 327, le faltan aún 19 tantos para poder superar a Víctor Hugo Aristizábal, el cual anotó 346 tantos a lo largo de su carrera deportiva, pero también deberá pasar a Falcao García, quien es el segundo del escalafón con 344, cifra que podría seguir aumentando, tendiendo en cuenta que se mantiene en competencia.

¿En dónde jugará Dayro Moreno en el 2024?

El experimentado atacante termina contrato con el Once Caldas en el mes de diciembre del 2023, por lo que su continuidad no está confirmada, más al conocerse que hay clubes como el Junior de Barranquilla y Águilas Doradas que estarían interesados en contratarlo, aunque el futbolista aseguró que su deseo es el de seguir en el club de sus amores y renovar.

“He pensado renovar con el equipo que amo y soy hincha, no he tenido conversaciones ni con Junior ni con Águilas sino estoy en conversaciones con los directivos del equipo del alma y esperemos llegar a una conclusión bien buena”, aseguró Moreno.

