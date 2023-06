Hinchas de Santa Fe eligen al campeón en la final Nacional vs. Millonarios

Los hinchas de Santa Fe no evadieron el ejercicio en las redes sociales y eligieron al campeón ante la final de la Liga Colombiana I-2023, Atlético Nacional vs. Millonarios.

Una final histórica, que cita a dos de los más grandes del fútbol colombiano y también grandes rivales de Santa Fe en la historia. Los fanáticos del equipo rojo parece que no dudan y tienen claro su favorito.

Eso sí, muchos de ellos prefirieron no responder la pregunta y no se inclinaron por alguno, pero la gran mayoría eligen, sin pensarlo dos veces, a Atlético Nacional. No quieren ni en pintura ver a Millonarios como campeón.

Varios comentan que sería molesto ver a los hinchas de Millonarios campeones por Bogotá, otros prefieren la derrota para dejar al descubierto que los procesos y el jugador bonito, como lo hace Gamero, no garantiza nada.

Más hinchas de Santa Fe responden a la pregunta y dan sus argumentos: