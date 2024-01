Iago Falque dejó muy buenas impresiones en su corto paso por América de Cali, por lo que su salida generó mucha tristeza en la afición, más porque se dio por temas extra futbolísticos, es por esto que desde otros clubes del fútbol colombiano mostraron interés en poder contratar al español para lo que será el inicio de la temporada 2024.

Uno de los equipos que estuvo en negociaciones con Falque fue Independiente Santa Fe, pero finalmente, no hubo un acuerdo, debido a que el jugador no era del gusto del entrenador Pablo Peirano, así lo contó el presidente del equipo, Eduardo Méndez, quien indicó que para el técnico, Iago es un futbolista no aporta en lo defensivo.

“El técnico me dio sus argumentos de por qué no lo tendría en cuenta. Iago es un jugador muy importante en la parte ofensiva, pero necesita un equipo de ida y vuelta y él no cumpliría esa tarea… También teníamos que pensar en la parte económica y al revisar la nómina el equipo quedaría con dos y tres jugadores por puesto para la Liga y la Copa”, dijo Méndez en una entrevista para Antena 2.

Iago Falque jugará en la India

Para sorpresa de muchos, el mediocampista español no jugará en ningún equipo del fútbol colombiano como se esperaba, tampoco en una Liga importante del mundo, sino que irá a un campeonato exótico como el de la India, así lo informó el periodista del canal Win Sports, Mariano Olsen, quien por medio de su cuenta de ‘X’, reveló el nuevo equipo de Iago.

El talentoso volante estará en el SC East Bengala de la India, club en el que buscará retomar su nivel y poder ganar una continuidad, teniendo en cuenta que lleva más de 6 meses sin jugar un partido de manera oficial, después de la lesión que sufrió en América, de la cual ya se recuperó, pero al estar sin equipo, no ha tenido competencia oficial.

¿Cómo le fue a Iago Falque en América de Cali?

El europeo prometió mucho en su llegada a los ‘Diablos Rojos’, pero las lesiones evitaron que pudiera brillar como se esperaba, aunque el español tuvo muy buenas presentaciones en los 12 partidos que terminó jugando con el cuadro vallecaucano, en donde anotó dos goles, por lo que su salida del equipo sí dolió un poco a los aficionados.

