Javier Fernández, más conocido como ‘El Cantante del Gol’, confesó haber recibido amenazas en algún momento de su vida. El reconocido narrador colombiano contó varias experiencias que ha tenido a lo largo de su carrera donde ha sido relator, presentador, directivo, socio, entre otras facetas.

Javier Fernández es uno de los narradores colombianos más populares. Ha narrado el Fútbol Colombiano con Win Sports y diferentes emisoras radiales, pero también a la Selección Colombia donde se hizo famoso a nivel internacional.

Si bien, el ‘Cantante del Gol’ es reconocido por su carrera periodística, también fue vicepresidente del América de Cali , ahora es socio del Deportivo Cali. Por otro lado, también trabajó en la política, donde confiesa haber recibido amenazas.

Javier Fernández, ‘El Cantante del Gol’ confesó haber recibido amenazas

Un año después del Mundial de Brasil 2014, en Colombia hubo elecciones regionales de alcaldes y gobernadores. Javier fue candidato para ser alcalde del municipio Florida, en Valle del Cauca, su pueblo natal. Sin embargo, tuvo que retirarse de la contienda electoral por diferentes amenazas.

Cuando le preguntaron sobre si recibió amenazas cuando fue directivo del América, el ‘Cantante’ respondió: “No, amenazas como tal no. Yo sufrí amenazas cuando quise hacer otra cosa en mi pueblo, Florida, Valle, que quise ser alcalde y me amenazaron de muerte a mí, a mis hijos, a mi esposa, y me tocó venirme a Bogotá unos meses porque fue duro el tema, muy duro”.

Agregó: “Comenzamos a recibir una serie de llamadas desde hace como unos dos meses, pero yo no le había prestado importancia porque pensé que simplemente eran cosas de la gente del municipio, pero nunca de otros temas más fuertes”.

El ‘Cantante del gol’ siguió en su momento cuatro años más en el Gol Caracol y después pasó a Win Sports, canal en el que trabajó hasta 2024.