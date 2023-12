Junior de Barranquilla sacó una ventaja en la final ida de la Liga Colombiana II-2023 ante el Deportivo Independiente Medellín, tras ganar 3-2, resultado que es ajustado y que el cuadro antioqueño tratará de darle vuelta en el Atanasio Girardot, pero desde el conjunto ‘rojiblanco’ tienen mucha confianza de que van a salir campeones.

Después del final del partido, en rueda de prensa ante los medios de comunicación, habló el defensor central del equipo barranquillero, Jermein Peña, quien fue uno de los jugadores más destacados del compromiso, allí el jugador se mostró feliz por el resultado que consiguieron de cara a lo que será la vuelta.

Peña expresó su confianza para el duelo en Medellín, tanto que aseguró que serán los campeones: “Estamos en Junior y en Junior es hasta lo último… y vamos a ser campeones”, expresó el defensor, palabras que emocionaron a los periodistas que apoyan al cuadro atlanticense, que llenaron de aplausos al futbolista.

El central fue más allá, y después agregó que “si no se sufre, no es Junior. Yo vine acá con un objetivo y me faltan 90 minutos pa’ cumplirlo. Tengo la convicción y yo sé que vamos a quedar campeones y de allá de Medellín nos vamos a traer el título”, sentenció del futbolista que llegó procedente del Unión Magdalena hace unos meses.

¿Qué dijo Arturo Reyes después del triunfo del Junior?

Otro que habló ante los medios tras el final del compromiso, fue el entrenador Arturo Reyes, quien se mostró contento por el resultado, analizó los buenos movimientos que hicieron sus futbolistas, especialmente en el primer tiempo, que fue donde más brillaron y superaron al Medellín, pero también se refirió a lo que será el duelo en el Atanasio.

“Nosotros hoy le dimos mucho tiempo el balón a Medellín y nosotros allá debemos defendernos menos tiempo y hay que tener el balón y circularlo y que los porcentajes de posesión sean parejos. Medellín con el balón es fuerte y debemos mejorar en ese aspecto también”, expresó el entrenador del ‘Tiburón’.

¿Cuándo se juega la final vuelta entre DIM y Junior?

El compromiso en el que se definirá el nuevo campeón del fútbol colombiano, se disputará el próximo miércoles 13 de diciembre en el estadio Atanasio Girardot de a ciudad de Medellín a las 8:15 PM, duelo en el que los hinchas del ‘poderoso’ llenarán todas las tribunas del escenario deportivo, debido a que ya está agotada la boletería.

