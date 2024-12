Juan Fernando Quintero reaparece con una camiseta del FPC puesta y activa los rumores

Ante la muestra de cariño, Medellín no baja la guardia y espera firmar la vuelta de Juanfer, mientras que en Bogotá buscan la manera de convencerlo para hacer dupla con Falcao García o en definitiva, firmar con América de Cali.

Más allá de perseguir la gloria en Argentina, y más con Racing que jugará la Copa Libertadores, Juan Fernando Quintero busca opciones para seguir su carrera en Colombia y darle prioridad a su familia. Los rumores no se han hecho esperar y varios clubes del FPC, ubicados en Bogotá, Medellín y Cali, se han mencionado como alternativas para Juanfer.

Pareciera que el fútbol argentino y las participaciones Conmebol son su lugar en el mundo y pese a tener contrato vigente con Racing de Avellaneda, Juan Fernando Quintero no desconoce su interés por volver al fútbol colombiano. Tener presencia en el FPC es clave para él, para poder estar más pendiente de los tratamientos médicos que tiene que recibir su esposa en el país.

Comunicador Social y Periodista especializado en deportes con más de 9 años de experiencia en medios de comunicación. De mente futbolera y corazón santafereño, apasionado por el ciclismo. Cubro el día a día del fútbol colombiano, Atlético Nacional, América de Cali, Millonarios, Selección Colombia, jugadores colombianos en el exterior, etc. Diplomado en periodismo deportivo / táctica y estrategia en fútbol y periodismo digital. He trabajado en medios de gran reconocimiento como El Espectador, Diario AS Colombia, El Periódico Deportivo y Colombia.com. Cobertura en Bolavip desde 2021.