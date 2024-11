Juan Fernando Quintero no va más con Racing y es confirmado que vuelve a Colombia

Asimismo, se conoce su amor por Independiente Medellín y el guiño que recientemente le hizo a Millonarios. Este viaje a Colombia, para atender temas personales, podrían significar charlas más cercanas con algunos clubes en el FPC. Se sabe que esta situación de salud es muy importante para su vida y quedar en el fútbol colombiano no le suena tan descabellado. Eso sí, sería una negociación multimillonaria y complicada con Racing.

Cabe resaltar que esto no quiere decir que Juan Fernando Quintero saldrá del equipo. Juanfer tiene contrato con Racing hasta diciembre de 2026 y también está lejos una rescisión o una figura parecida. Según lo informado por Germán García Grova, se debe a una especie de permiso de ‘La Academia’.

Según el periodista Germán García Grova, Juan Fernando Quintero viajará a Colombia para acompañar a su familia por un tema de salud, lo que quiere decir que los próximos partidos no los jugará con Racing y prácticamente se va de baja por lo que queda de 2024.

Desde Argentina se conocieron importantes novedades sobre Juan Fernando Quintero y Racing de Avellaneda. Luego de ganar el título de la Copa Sudamericana 2024 en la Nueva Olla de Asunción ante Cruzeiro, en lo que se podría considerar un clásico de Sudamérica, se confirmó que Juanfer no va más con ‘La Academia’. De los posteos y las celebraciones a las duras decisiones por temas personales.

Comunicador Social y Periodista especializado en deportes con más de 9 años de experiencia en medios de comunicación. De mente futbolera y corazón santafereño, apasionado por el ciclismo. Cubro el día a día del fútbol colombiano, Atlético Nacional, América de Cali, Millonarios, Selección Colombia, jugadores colombianos en el exterior, etc. Diplomado en periodismo deportivo / táctica y estrategia en fútbol y periodismo digital. He trabajado en medios de gran reconocimiento como El Espectador, Diario AS Colombia, El Periódico Deportivo y Colombia.com. Cobertura en Bolavip desde 2021.