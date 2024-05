Independientemente de los resultados de Racing y de su buen momento en Argentina, Juan Fernando Quintero le pondría punto final a su aventura con ‘La Academia’. Las últimas semanas no han sido las mejores para el creativo antioqueño. Cumple sus labores deportivas, pero su cabeza está en Colombia. Todos sus planes estarían a punto de dar un giro radical que lo volverían a colocar en el FPC.

Nadie puede poner en tela de juicio el compromiso de Juan Fernando Quintero, desde que regresó a Argentina para vestir la camiseta de Racing. Luego de su polémica salida de Junior, regresó a una de las ligas que más lo vio brillar. El equipo de Avellaneda le abrió las puertas y el antioqueño se comprometió a mejorar su nivel allí. Sin embargo, una razón extradeportiva ha sacado su mente y su cabeza del gran trabajo que venía haciendo con Gustavo Costas.

Juanfer Quintero volvería al fútbol colombiano… por fuerza mayor

La situación personal de Quintero no es sencilla. Está intentando cumplir con sus deberes en Argentina, pero su cabeza la tiene puesta en Colombia. Desde hace varias semanas, se conoció que su esposa fue hospitalizada. No se sabe con certeza los detalles de su estado de salud, pero él confirmó que ya está fuera de peligro. El jugador y su entorno pidieron donaciones de sangre para atender la situación particular de Johana Osorio, pareja sentimental del futbolista.

Por esa razón, Juanfer se ausentó de varios compromisos con Racing. Tuvo que volver a Colombia de urgencia en dos ocasiones, para ponerse al frente de esta delicada situación familiar. En vista de todo lo que ha pasado, el estado de Johana Osorio sería el motivo principal por el que Quintero volvería al FPC. De esta manera puede seguir adelante con su carrera y estar cerca de su pareja.

El club que recibiría a Juanfer en Colombia

Teniendo en cuenta todo lo que pasa en su vida privada, Juan Fernando Quintero buscaría estar lo más cerca posible de su esposa. Más allá de la oferta económica y del proyecto deportivo, el objetivo es acortar la distancia con su pareja para brindarle todo su apoyo. Entre todo esto, cabe destacar que ambos tienen una pequeña hija.

Siendo así las cosas, Juanfer Quintero buscaría radicarse en la capital antioqueña. Eso lo coloca nuevamente en el radar de Independiente Medellín, el club de sus amores. Equipo con el que siempre ha tenido una gran relación y con el nunca dejó de tener contacto.