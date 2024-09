El que para muchos es un ídolo del club en la actualidad, no se olvidó del ‘Tigre’ al momento de escoger a su mejor equipo.

Radamel Falcao García es para muchos uno de los mejores jugadores de la historia de Colombia, incluso, hay quienes afirman que es el mejor de todos los tiempos. Su presente no es el mejor con Millonarios, pues se encuentra lesionado y no ha podido dar lo que todos esperan, sin embargo, eso no le quita lo hecho a lo largo de su carrera.

Es tanto lo que hizo en el fútbol de Europa, que en la actualidad lo siguen recordando y de gran manera. Uno de los ídolos en la actualidad del Real Madrid, Thibaut Courtois, aprovechó para recordarlo y meterlo como su futbolista ideal con una característica especial.

Jugador del Real Madrid eligió a Falcao en su futbolista ideal

El arquero del Real Madrid, quien se volvió de su lesión, grabó hace poco su documental con Amazon Prime relatando cómo fue su recuperación de ligamento cruzado anterior y previo al estreno del material audiovisual, Courtois se detuvo en la alfombra roja para realizar un reto con el tiktoker español Adri Contreras y allí escogió a su jugador ideal.

En el reto eligió al colombiano Radamel Falcao García cuando tuvo que elegir a un cabeceador. Vale la pena recordar que el ‘Tigre’ jugó con Courtois en el Atlético de Madrid cuando estuvo en su prime y lograron varios títulos.

En el resto de las características de su jugador, Courtois eligió a futbolistas con los que jugó o juega en Real Madrid, los únicos externos fueron Falcao García y Cristiano Ronaldo.

El jugador ideal para Thibaut Courtois



Velocidad: Federico Valverde



Pase: Toni Kroos



Fuerza: Ferland Mendy



Definición: Cristiano Ronaldo



Remate de cabeza: Falcao García*



Inteligencia: Luka Modric



Mentalidad: Casemiro



Peinado: Vinicius Júnior



Habilidad: Vinicius Júnior

