La primera decisión de la policía sobre lo ocurrido con Efraín Juárez

Han sido horas agitadas en el entorno de Atlético Nacional por lo sucedido este domingo en la semifinal de la Copa Colombia. El Verdolaga se quedó con el boleto a la final en el clásico ante Independiente Medellín, pero todo se vio opacado con lo ocurrido con Efraín Juárez. Ahora, la policía tomó su primera decisión sobre el caso.

Atlético Nacional había ganado la ida de la semifinal de la Copa Colombia 2-0 y cayó en la vuelta 1-0, ganándole la serie a Independiente Medellín. Luego del silbatazo final de este domingo, el entrenador, Efraín Juárez celebró eufóricamente ante las tribunas donde se ubicaban los hinchas del DIM.

El gesto del entrenador fue tomado como una provocación y varios fanáticos intentaron saltar a la cancha para agredir al DT del equipo Verdolaga. Esto llevó a la policía a interrumpir su conferencia de prensa minutos más tarde y llevarlo detenido por “incitar al odio”.

La decisión de la policía

Ahora, luego de todo lo sucedido, la policía ha tomado una primera decisión. “Desde el Puesto de Mando Unificado se le entregó una citación de comparecencia al mexicano Efraín Juárez, director técnico del Atlético Nacional, para que este martes 19 de noviembre pueda dar su versión sobre la celebración tras clasificar a la final de la Copa, la cual generó molestias entre los hinchas del DIM” informó La FM.

¿Qué dijo Efraín Juárez antes de su detención?

Previo a la irrupción de la policía en la conferencia de prensa, el entrenador dio explicaciones sobre lo sucedido. “Los que estamos abajo, junto con todo el cuerpo técnico. Nosotros estamos en unas palpitaciones; yo creo que si me tomaban la presión me explotaba seguramente. Pero nunca fue mi intención, envió unas disculpas, yo estaba hablando con la gente de mi palco, con el presidente, el gerente y todos ellos, que habíamos hablado antes del partido. Y si los hinchas del Medellín se molestaron, pues no era para ellos“

“Si ven las imágenes, estoy apuntando a mi palco. Nunca lo hago alrededor del estadio. Si se sintieron ofendidos, les pido una disculpa y si quieren encontrar un culpable por la derrota, también puedo ser yo. Pero tienen que encontrar la situación de que esto es fútbol. No se los hice a ellos y si lo hubiera hecho, lo hubiera aceptado. Soy un hombre de palabra, de principios, de valores” agregó.

