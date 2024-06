Independiente Santa Fe vuelve a una final luego de vencer a Deportes Tolima por 1-2 en el estadio Manuel Murillo Toro de la ciudad de Ibagué, resultado que lo coloca como finalista en la Liga Colombiana I-2024. El club ‘Cardenal’ realizó una fantástica campaña en el grupo, no perdió ningún partido y solamente recibió un gol, siendo el mejor equipo de los cuadrangulares.

Santa Fe puso lo mejor de su plantilla disponible para el entrenador Pablo Peirano, el cual no renunció a su idea de tener un equipo equilibrado, como lo hizo a lo largo del semestre, en donde se mostró como uno de los equipos más efectivos defensivamente, pero también contundente a la hora de buscar el área rival. Eso quedó demostrado en el juego en Ibagué, un 2-1 en el que el visitante no sufrió y pudo decretar el triunfo y ratificar su condición de favorito al título.

Al minuto 45, Santa Fe aprovechó los errores al momento de salir jugando el Tolima, fue así como la pelota le quedó a Daniel Torres, quien metió un potente remate desde fuera del área, el cual se estrelló en el palo y Agustín Rodríguez estuvo atento en el rebote para definir a placer y anotar el 0-1 para los bogotanos.

El cuadro ‘rojo’ seguiría mostrando su eficacia en el segundo tiempo, porque al 56′, Marcelo Ortiz metió un potente cabezazo con el que venció al portero Neto Volpi, para marcar el 0-2 y acercarse cada vez más a la final. Tolima llegaría al descuento con anotación de Juan José Mera al 79′ por lo que los últimos minutos fueron del local tratando de conseguir la igualdad, la cual no llegó.

En rueda de prensa, el volante Juan Pablo Nieto se le vio con caras largas luego de la derrota y en su análisis, el resultado fue mentiroso, Deportes Tolima se apagó luego del primer gol y también comentó que a punta de pelotazos, Santa Fe pudo sacar el marcador adelante. Juzguen ustedes.

“Sabíamos que Santa Fe era un equipo que se defendía muy bien, que sumaba muchos hombres en la parte de atrás, lo intentamos por momentos nos apuramos un poco con la intención de ir hacia adelante como siempre lo hacemos por el resultado, no solo porque lo necesitábamos, sino porque todos los partidos siempre salimos a hacerlo, tuvimos un par de opciones que hubiera podido cambiar el juego, Santa Fe se metía atrás y en esos pelotazos creaban jugadas de peligro, en el primer tiempo no llegamos mucho, pero lo teníamos controlado”, dijo Juan Pablo Nieto en rueda de prensa.

“En el minuto que nos hacen el gol (1-0) es un golpe duro terminando el primer tiempo, es un equipo que el segundo tiempo tenía los once jugadores en el área. Orgulloso de mis compañeros, lo dieron todo, y agradecer a la gente ese aplauso al final, queríamos darles la final porque no nos conformamos con esto estamos apuntándole al título, agradecer por el apoyo y a mis compañeros que han puesto el pecho en momento difícil, y algún momento se nos tiene que dar”, agregó JP Nieto.

“Tuvimos varias opciones de gol que no concretamos. El resultado es un poco mentiroso por lo que propone también Santa Fe, que vino por el empate y por ahí no pasaban de la mitad de cancha y se encuentran de la nada con esos goles. Nos dejamos llevar por el resultado. Creo que hay cosas qué corregir, pero no podemos olvidar lo que hemos hecho en los últimos meses, siempre en la parte de arriba, luchando por la final. Creemos en lo que estamos haciendo. No hay que culpar a nadie”, finalizó Nieto.