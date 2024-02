Al minuto 77, el ídolo de Once Caldas nuevamente hizo acto de presencia. El gran Dayro Moreno colocó el segundo luego de ejecutar de buena manera un penalti muy claro en el área de Millonarios. Wilmar Roldán no lo dudó y lo cobró . El tolimense estuvo atento para solamente rematar y celebrar. De esta manera, el oriundo de Chicoral humilla al equipo azul y se da cuenta de que es cuestión de tiempo para convertirse en el máximo goleador en la historia del fútbol colombiano.

Por su parte, Once Caldas fue paciente, tuvo el orden defensivo, aunque sufrió bastante en su área, pero fue hasta el minuto 77 que alargó el marcador tras un penalti insólito que Dayro Moreno convirtió en gol. Millonarios intentó, fue agresivo y peligroso, pero nada que cedió Aguirre en la portería.

Un partido de Millonarios bastante arriesgado desde el once titular, casi a la ‘desesperada’ por ganar. El técnico Alberto Gamero salió con Andrés Llinás y Juan Pablo Vargas en defensa, con un rápido Delvin Alfonzo como lateral derecho y el canterano Jhoan Hernández por izquierda. Dejando a Stiven Vega como único cinco, siendo la principal novedad, para armar el tridente de ataque con Mackalister Silva, Daniel Ruiz y Emerson Rivaldo y poder ganar un jugador más en el ataque, pues formó con Leonardo Castro y Santiago Giordana.

Los hinchas del ‘Embajador’ aumentan la preocupación y la presión y mucho más al ver que el arco rival estuvo completamente cerrado, comenzando por los errores en la definición y la ansiedad en el ataque que no daba posibilidad para finalizar de manera correcta. Más bien, el portero James Aguirre se encargó de ser figura y sin duda que es otro de los héroes del equipo de Manizales junto a Dayro Moreno.

Y es que Millonarios sufrió este partido que era válido por la novena fecha de la Liga Colombiana I-2024. El equipo azul se presentó ante su fiel hinchada con una nueva ilusión de victoria tras la visita a Tunja, donde también cayó, 1-0. Se creía que era revancha, pero contra Once Caldas todo salió mal y comienzan a asomar los ambientes de crisis en el club bogotano.

Horrible noche de Millonarios en El Campín de Bogotá. Los dirigidos por el técnico Alberto Gamero la pasan muy mal, siguen lejos de los ocho clasificados y suman una nueva derrota ante su gente, que otra vez le dio la confianza y asistió masivamente al máximo escenario de Bogotá, sin importar el presente y los problemas. Esta vez, el rival fue Once Caldas, que salió victorioso 2-0 gracias a un gran show de Dayro Moreno, quien se fue con gol y asistencia para acortar la diferencia y quedar muy cerca del récord de Sergio Galván Rey.

