La situación de Deportivo Cali ha ido escalando a un extremo preocupante. La delicada actualidad deportiva del club ha llevado a un grupo de hinchas a amenazar a los directivos, habiendo incluso detenidos por porte de armas. Ahora el presidente del club, Guido Jaramillo ha comunicado la firme decisión de la entidad.

Deportivo Cali es uno de los equipos colombianos cuyo rendimeinto marcha muy por debajo de lo esperado. El equipo marcha en la plaza número 10 de la tabla, por lo que deberán sumar puntos para no quedarse fuera de los cuadrangulares finales.

Desde hace algunos días, la directiva del Azucarero ha denunciado amenazas contra ellos y sus familias. La Policía ha tomado cartas en el asunto y ya habría varias personas detenidas por amenazar a los dirigentes y a sus familias. Algunos incluso fueron encontrados con armas.

Las presiones sobre la plana mayor de Deportivo Cali son fuertes y, ante este escenario, ha salido el presidente Guido Jaramillo a hablar sobre el tema. El máximo responsable del club ha confirmado una importante decisión tras la serie de amenazas.

Máxima preocupación en Deportivo Cali

Jaramillo mostró su preocupación por la tensa situación que vive la directiva en El Alargue de Caracol Radio. “Estamos muy preocupados. No estamos de acuerdo, no validamos este tipo de presión. Estas amenazas han llegado ya a extremos de enviar mensajes para la familia, esposas, hijos y el domicilio, las direcciones donde viven los miembros del Comité Ejecutivo. Estamos completamente paralizados. Esto no debe ser, no hay razón para llegar hasta ese extremo…A través de todos esos chats que han enviado y los mensajes desde algunos medios de comunicación tecnológicos, la Policía ya tiene, en su área de Investigación, esa información que se la estamos recopilando y enviando durante estos últimos 3-4 días“.

El presidente confirmó que las autoridades ya trabajan en el tema, aunque mostró algo de desesperanza por la falta de penas serias contra los responsables. “Las autoridades ya tienen conocimiento de estas denuncias y hemos recogido todas las pruebas. También ya tenemos la información, de las mismas autoridades, que dos personas van a ser judicializadas al haber sido encontradas con armas traumáticas, saliendo de la sede. En la mañana del martes, la sede fue invadida por algunos hinchas, entonces hizo presencia la Policía y lograron detener dos personas que van a ser judicializadas“.

“Hace unos días tuvimos una reunión con el Ministerio del Deporte, con la Fiscalía, con la Policía, con el Ministerio del Interior, con la Dimayor y la Federación Colombiana de Fútbol. Allí llegamos a la conclusión de que si esto no tiene unas penas mayores en el Código de Policía, difícilmente se va a lograr controlar la violencia en los estadios, porque las personas que cometen estos actos sencillamente están libres al día siguiente y no pasa absolutamente nada” añadió.

No habrá renuncias

Guido Jaramillo confirmó que no cederán ante las presiones y que no habrá renuncias en la directiva. “Es evidente la situación en la que nos encontramos cada uno de los miembros del Comité, ante las amenazas directas que se han presentado. Genera una situación de incertidumbre para nosotros. Hoy que tenemos un Comité, debemos tenerlo más enfocado en la Asamblea que se hará el próximo sábado y la extraordinaria que se hará el mismo día para la elección del quinto miembro. Hasta el momento, no hay ninguna intensión en presentar su renuncia al Comité actual“.