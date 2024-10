La edición 16 de la Copa Libertadores Femenina tiene todo listo en Paraguay. Dos equipos colombianos estarán en competencia y tratarán de sumar el segundo título en la historia del fútbol colombiano en esta competición. Será una cita ideal para demostrar el potencial de las jugadoras y medir el nivel con Brasil y demás potencias de la región.

Deportivo Cali va la Copa Libertadores Femenina como el actual campeón de la Liga Colombiana y Santa Fe clasificó tras el subcampeonato. La Conmebol, la entidad que regula el fútbol sudamericano, les dio la bienvenida con un particular póster con las caricaturas de cada club.

La Conmebol confirmó tres sedes para la organización de la Copa Libertadores Femenina 2024, siendo Asunción, Luque y Ypané las ciudades elegidas por la entidad sudamericana. El estadio Defensores del Chaco, Arsenio Erico y el Nacional Adrián Jara serán los escenarios paraguayos.

Las miradas se colocan en la caricatura que la Conmebol le dedicó a Santa Fe, siendo la leona la figura representativa de este club bogotano. El dibujo se tomó las redes sociales y varios hinchas dieron su punto de vista sobre la publicación. Muchos aprueban la dedicatoria que la entidad le hizo al equipo rojo.

Póster oficial de la Conmebol.

La opinión sobre la caricatura que la Conmebol le dedicó a Santa Fe

“Está perfecto el rostro, pero el color original del león hubiera quedado mejor”, “No me gusta mucho. Vista de rapidez, no parece una leona. Me quedo con Monaguilla”, “Siento que a Cali y Santa Fe les pusieron muy poco empeño”, son las opiniones de varios hinchas de Santa Fe en la red social X (Twitter).

El torneo internacional se disputará desde el 3 de octubre de 2024 e irá hasta el 19 del mismo mes, habrá fase de grupos, clasifican dos de cada zona a cuartos de final y así saber las semifinales y la final, que se jugará en el Defensores del Chaco de Asunción.

​Fase de grupos, Copa Libertadores Femenina 2024

Grupo ACorinthiansBoca JuniorsRep. VenezuelaLibertad

Grupo BOlímpiaColo-ColoAlways ReadySantos

Grupo CFerroviariaRep. EcuadorPeñarolSanta Fe

Grupo DDeportivo CaliGuaraníAlianza LimaSantiago Morning