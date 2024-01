Una serie de historias en su cuenta de Instagram, han dejado ver cómo Willer Ditta se prepara en gimnasio para aumentar su fortaleza física. Las imágenes hablan por sí solas y no hay duda que es uno de los centrales a tener en cuenta esta temporada en el fútbol mexicano.

El detalle está en la nómina titular de Cruz Azul y desde la imagen que el club publicó en las redes sociales para confirmar el once inicial, las cosas fueron más allá y todo se descontroló. Sale Mier como el portero y de inmediato el primero en la zona defensiva, Ditta.

Y pasó lo inevitable en el fútbol mexicano. Willer Ditta y Kevin Mier se roban las miradas en las redes sociales y los curiosos no dejan pasar la oportunidad y viralizan a los jugadores colombianos. Fue el momento ideal para que los creativos hicieran de las suyas y el defensa y el arquero pasaran a la historia por un simple juego de palabras.

Comunicador Social y Periodista especializado en deportes con más de 9 años de experiencia en medios de comunicación. De mente futbolera y corazón santafereño, apasionado por el ciclismo. Cubro el día a día del fútbol colombiano, Atlético Nacional, América de Cali, Millonarios, Selección Colombia, jugadores colombianos en el exterior, etc. Diplomado en periodismo deportivo / táctica y estrategia en fútbol y periodismo digital. He trabajado en medios de gran reconocimiento como El Espectador, Diario AS Colombia, El Periódico Deportivo y Colombia.com. Cobertura en Bolavip desde 2021.