La ventaja deportiva que Dimayor le dio a Millonarios en plena definición con Atlético Nacional

Encuesta¿Cree que programar el partido de Millonarios vs. Santa Fe después de Nacional vs. Pasto es ventaja deportiva?

Se cree que no tener la fecha al mismo horario, podría perjudicar / beneficiar a uno u otro. En este caso, Millonarios y Nacional, además de estar pendientes de rival, le echan un ojo al otro resultado, siendo el equipo azul el de la ventaja por tener partido de fondo. ¿Ventaja deportiva por parte de la Dimayor?

La Dimayor definió a Atlético Nacional vs. Deportivo Pasto a partir de las 6:30 pm, mientras que Millonarios saldrá a la cancha sabiendo el resultado de su principal rival y podrá interpretar mejor el clásico contra Santa Fe, que se disputará a partir de las 8:30 pm, hora colombiana.

Para la quinta fecha, que resulta ser una jornada decisiva, la Dimayor prefirió dar horarios diferentes para ambos compromisos, lo que resultaría de beneficio para el juego de fondo, pues saldrán a la cancha conociendo el marcador del primer juego. En este caso, la entidad que regula el fútbol colombiano prefirió programar Atlético Nacional vs. Deportivo Pasto de primeras, dejando el clásico entre rojos y azules más tarde.

