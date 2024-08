Tras conocerse la noticia de que Atlético Nacional tendría un nuevo director técnico en pleno segundo semestre de 2024, ya que Pablo Repetto fue despedido del club y ahora llegaría una persona casi desconocida al puesto, también salió a la luz el tema sobre un supuesto veto que existe sobre Leonel Álvarez.

Cabe recordar que Álvarez hoy en día trabaja como director técnico fuera de Colombia. Nunca se mencionó a Álvarez para reemplazar a Repetto, pero el tema de que él supuestamente está vetado de obtener ese puesto en el verdolaga fue mencionado y hasta esclarecido una semana previa a estos acontecimientos.

En palabras del propio presidente de Atlético Nacional y de Andrés Felipe Muñoz, uno de los líderes de la barra popular ‘Los Del Sur’, habrían aclarado todo sobre ese ‘veto’ contra el que en su momento también fue jugador verdolaga, Leonel Álvarez.

La verdad sobre el veto contra Álvarez

Uno de los testimonios más comentados que aclara que Leonel Álvarez no estaría vetado de Atlético Nacional es de Andrés Felipe Muñoz, quien no solo dijo que él no tiene ningún veto y a pesar de las diferencias con el ahora DT, no tienen ningún problema con que Álvarez sea DT verdolaga algún día.

Otro miembro verdolaga, muy importante para Atlético Nacional, el presidente del club Sebastián Arango Botero, también habló en una entrevista cuando le hicieron la pregunta sobre ese asunto. Su respuesta fue sobre el veto contra Álvarez:

“En absoluto, nosotros hoy no tenemos ningún veto a nadie en Atlético Nacional, no es el estilo de esta organización. Aquí las puertas están abiertas para todas las personas que encajen en una cultura y que tengan el ADN de Atlético Nacional, que tengan una cantidad de características en lo personal y profesional que nosotros buscamos.”

Publicidad

Publicidad

Leonel Álvarez con Atlético Nacional

Álvarez estuvo jugando para Atlético Nacional desde 1987 hasta 1990, fue su segundo club en el FPC tras Independiente Medellín. Con los verdolagas ganó una Copa Libertadores en 1989 y una Copa Interamericana en 1990.