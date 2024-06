Es confirmado que el Millonarios de Radamel Falcao García no jugará en algunas ciudades de Colombia.

Las ciudades de Colombia en las que no podrá jugar Radamel Falcao García

Por otra parte, Millonarios será visitante en el Atanasio Girardot (Medellín), Valledupar (Alianza FC), Pascual Guerrero (América de Cali) Palmira (Deportivo Cali), Rionegro (Águilas Doradas), Manizales (Once Caldas), Barranquilla (Junior) y Tunja (Boyacá Chicó).

Lastimosamente, Bucaramanga, Ibagué, Montería, Pasto y Pereira, no podrán tener a Radamel Falcao García en sus respectivos estadios. Al menos en la fase del ‘Todos contra Todos’. El actual campeón, más el Deportes Tolima, Jaguares de Córdoba, Deportivo Pasto y el club ‘Matecaña’ harán de visitantes en El Campín de Bogotá.

Es confirmado que Millonarios no jugará en algunas ciudades de Colombia. La razón no es por temas de seguridad o disposición del jugador, sino porque así lo dispuso el calendario de la Liga Colombiana II-2024. Los hinchas del ‘Tigre’ Falcao de estas regiones tendrán que esperar si continúa en 2025 o podrán ir a Bogotá a ver al máximo ídolo.

La hinchada azul aún no digiere el anuncio oficial. Lo que parecía un sueño, es una realidad, que seguramente se verá reflejada en cada partido con la cantidad de abonos que se van a vender. Jugada maestra de los directivos del equipo bogotano que dan un verdadero golpe sobre la mesa en mercado de pases. La pregunta es, además de El Campín, ¿Falcao jugará en los otros estadios de Colombia?

