El clásico se pintó de verde en la capital de Colombia ante la expectativa por la presencia de Radamel Falcao García, que aún no anota gol con Millonarios. Más allá del deseo por ganar este tipo de partidos, el ‘Embajador’ fue superado ante un rival que manejó los ritmos del juego y le hizo daño, además que se quedó con 10 futbolistas antes de los 20 minutos de iniciar, tras la expulsión de Iván Arboleda.

